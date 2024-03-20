Что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия

Сегодня, 20 марта, день весеннего равноденствия, начало нового астрологического года. Что можно и нельзя делать в этот день, рассказала астролог Галина Несмелова.

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«В этот день Солнце входит в нулевой градус Овна, день сравняется с ночью, что будет означает победу сил света над силами тьмы. День постепенно становится длиннее ночи, весна вступает в свои права», – рассказала эксперт.

Астролог заверила, что магическими свойствами необычного дня могут пользоваться все желающие и мечтающие. Например, в период с 20 марта по 20 апреля нужно акцентировать все внимание на себе и любви к собственной персоне. Это период для раскрытия потенциала, самодостаточности, тяги к отстаиванию своих позиций, активности и быстрого исполнения желаний.

Кроме того, в это время лучше всего жить в своем ритме, чтобы позволить возможностям самим прийти к вам в руки. Астролог Несмелова не рекомендует соревноваться с окружающими и ссориться с близкими, передает «Тульская служба новостей».