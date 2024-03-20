Народные приметы на 21 марта 2024 года: что нельзя делать в этот день

21 марта по народному календарю - Вербоносица, Весенний солнцеворот, Весеннее равноденствие, Вешнее равноденствие, Лазарь.

Славяне в этот день отмечали весеннее равноденствие или весенний солнцеворот - праздник, посвященный равной продолжительности ночи и дня.

Считается, что именно с этой даты наступает настоящая весна. В этот праздничный день выпекали фигурки в форме птиц. Их подкидывали вверх и ловили, чтобы привлечь в свою жизнь счастье, благополучие, здоровье и достаток.

Когда-то день весеннего равноденствия отмечался добыванием "нового огня". Мужчины делали это путем трения деревянных палок или других приспособлений. Этот огонь называли "живым" и приписывали ему священный характер. К примеру, от него разжигали костры на разных концах деревни, чтобы защитить жителей от эпидемий различных болезней, а также через костры, зажженные от "живого" огня, прогоняли стадо, чтобы не было падежа скота.

Так как к этому дню обычно распускается верба, он получил еще одно название - Вербоносица. Этому растению на Руси приписывали магическую силу. В старину говорили, что верба из дома изгоняет всякую тяжесть, ссоры, болезни, бытовые неполадки.

С этим деревом связаны и не совсем приятные суеверия. Считалось, кто вербу посадит, тот сам на себя заступ готовит. Это означало, что когда понадобится из дерева вытесать лопату, человек может умереть. Однако это поверье не мешало применять вербу в лечебных целях.

В избах весной пол подметали вербовым веником, чтобы очистить дом от зловредных духов. Мусор, собранный таким образом, сжигали в печи или на костре.

21 марта нельзя ложиться в этот день позже полуночи - нарушивший запрет возьмет с собой все неприятности.

Нельзя раздавать традиционные для этого дня булочки в виде жаворонков чужим людям, их должны есть только члены семьи. Исключение - дети до 14 лет.

Запрещается сажать вербу - ослушавшийся запрета может скоро умереть.

Не нужно строить планы, а также браться за новые дела - задуманное не осуществится.

Не стоит в этот день злиться - можно навлечь на себя большие неприятности.

Нельзя держать дом в беспорядке - членов семьи замучают вечная суета и нескончаемые хлопоты.

Не рекомендуется этот день проводить в одиночестве или только семьей - надо созвать гостей, накрыть стол и придумать развлечения.

Нежелательно сегодня с кем-либо ссориться - до осеннего равноденствия невозможно будет наладить дружеские отношения.

Нельзя класть деньги в копилку, на депозит или же откладывать на "черный день" - отложенное скоро будет потрачено, еще придется взять и старые денежные запасы.