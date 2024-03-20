Найдена причина, почему людям нравится вредная еда

Околоводопроводное серое вещество (ОСВ), которое находится в глубине нашего мозга, считается одним из старейших его элементов — оно появилось на достаточно раннем этапе эволюции. Ученым удалось выяснить, что в целом этот отдел связан со страхом.

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Однако, когда начали более подробно изучать группы нейронов, составляющие ОСВ, обнаружился кластер, активация которого подстегивала не страх, а аппетит. Об исследовании сообщает Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (США).

«Так как околоводопроводное серое вещество очень старо с точки зрения эволюционной истории, функционально оно похоже у людей и мышей. Активация всей области вызывает резкую паническую реакцию. Но когда мы выборочно стимулировали только один конкретный кластер нейронов, называемый клетками vgat PAG, это вместо приступа страха вызвало поиск пищи и ее поедание», — рассказывает доцент кафедры психологии Авишек Адхикари.

Изначально его исследование должно было показать, как страх и тревога помогают животным оценивать риски и минимизировать воздействие угроз. Мышам ввели генетически модифицированный вирус, заставляющий клетки мозга производить светочувствительный белок, который в свою очередь активирует нужные нейроны под воздействием лазерного луча. Отслеживали активность мозга с помощью миниатюрных микроскопов, прикрепленных к головам грызунов.

Когда пришло время активировать клетки vgat PAG, мыши повели себя неожиданным образом. Даже если животное перед этим плотно покушало, оно бросалось в погоню за насекомыми или бежало к готовой пище. Они даже были готовы «толкаться локтями» с сородичами за порцию еды, чего обычно не делают, если сыты.

При этом ученые отмечают, что были и другие варианты поведения: мышь могла следовать за движущимися объектами, которые не были пищей, например, за мячиком, но не пыталась его съесть. Или же зверек мог настойчиво исследовать все, что находится в его вольере.

Чтобы проверить гипотезу о связи vgat PAG с аппетитом, исследователи ввели другой вирус, который не стимулировал, а подавлял активность заданного кластера нейронов. И действительно, это настолько снизило аппетит, что мыши стали меньше есть, даже если были голодны.

Дальнейшие эксперименты показали, что при активации vgat PAG зверьки отдавали предпочтение более жирной, сладкой и в целом более калорийной пище, игнорируя более полезную, например, овощи. Поэтому ученые предполагают, что эта группа нейронов может отвечать за любовь некоторых людей к вредной еде.

«Хотя наши результаты оказались неожиданными, вполне логично, что поиск еды связан с такой древней частью мозга, поскольку добыча пищи — это то, чем должны заниматься все животные [для выживания в дикой природе]», — отмечает Адхикари.

Как уже говорилось, люди тоже обладают клетками vgat PAG. Если удастся доказать, что данный кластер вызывает то же поведение, что у мышей, то это может помочь в лечении некоторых видов расстройств пищевого поведения.

«Возможно, если эти нейроны у человека сверхактивны, чувство вознаграждения будет сильнее, когда он ест, или же он будет хотеть есть, даже когда не голоден. И наоборот, если этот кластер недостаточно активен, человек может получать меньше удовольствия от еды, что потенциально способствует анорексии», — поясняется в сообщении.

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