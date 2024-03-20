Археологи выяснили, чем неандертальцы отапливали свои пещеры

Пещера Теопетра в Греции стала настоящим кладезем информации о жизни людей в эпоху палеолита. Археологические находки, сделанные здесь, проливают свет на быт и привычки наших далеких предков.

Древние очаги

Недавнее исследование, проведенное Панагиотисом Карканасом из Американской школы классических исследований в Афинах и Ниной Кипарисси-Апостоликой из Министерства культуры Греции, принесло сенсационные результаты. Ученые изучили образцы отложений из пещеры, в которых сохранились следы жизнедеятельности людей, начиная с эпохи среднего палеолита.

Проанализировав остатки древних очагов, они с обнаружили, что неандертальцы, а затем и кроманьонцы отапливали свои жилища, но при этом редко использовали в качестве топлива древесину.

Что доступнее

Вместо этого на протяжении долгого времени, 140–130 тысяч лет назад, обитатели пещеры в основном обогревали ее с помощью торфа и навоза травоядных животных. Использование подобного топлива не встречалось ранее на памятниках эпохи среднего палеолита. Почему же люди предпочитали торф и навоз дровам?

Вероятно, доступ к водно-болотным угодьям, расположенным недалеко от пещеры, обеспечивал стабильный и надежный источник этого необычного топлива. Кроме того, как считают ученые, использование торфа и навоза давало ряд преимуществ. Так, сбор дров требовал больше времени и усилий, а торф после специальной подготовки мог гореть дольше и давать больше тепла.