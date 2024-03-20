Какую роль голуби сыграли в Первой мировой войне

Есть в этом мире такие вещи, которые ученые вроде бы могут объяснить, но нам, обывателям, они неясны. К примеру, как птицы умудряются отыскать дорогу домой, улетая за тысячи километров? Совершенно же непонятно!

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Эту удивительную особенность пернатых во время Первой мировой войны использовала британская армия. На службе Его Величества состояли более ста тысяч голубей. Именно что на службе, потому что им была доверена важная миссия. Во время боевых действий, когда восстановить оборванные телеграфные провода не было возможности, к лапкам голубей привязывали записки и отправляли птиц в штаб. Под шквальным огнем артиллерии они пролетали несколько десятков километров. Те голуби, которые не погибали при выполнении боевой задачи, всегда возвращались.

В общем-то, в этом нет ничего особенного: голубиная почта работала за много веков до этого. Особенной была военная техника, которой пользовались подразделения, где служили птицы.

© BigPicture.ru

© BigPicture.ru

Голубей перевозили в мобильных птичниках. Их монтировали на грузовиках или переоборудованных двухэтажных автобусах. На крышах автомобилей были нарисованы яркие опознавательные знаки, чтобы крылатым солдатам было проще обнаружить место своего расквартирования, даже если птичник сменил позицию.

По ту сторону фронта тоже были не дураки. Немцы довольно быстро сообразили, какую важную функцию выполняют птицы. Они тоже стали использовать голубиную почту и, естественно, разрабатывали методы противодействия. Существуют документальные подтверждения того, что немцы тренировали ястребов, чтобы те перехватывали в небе английских голубей.