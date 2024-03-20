В память о собаке: калининградка пожертвовала 75 тысяч рублей приюту

Речь идет о питомнике в поселке Талпаки, где живет больше сотни собак. Кроме любви и заботы они нуждаются в еде и лекарствах. И вот, на последние два пункта денег банально не хватало. У приюта был долг около 75 тысяч рублей. Погасить его и помочь «Дружку» решилась местная жительница. Об этом «Каскаду» рассказала сама пенсионерка.

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Местная жительница рассказывает, что очень переживает за четвероногих. Поэтому и решила помочь приюту и закрыть долг. И на это у пенсионерки были свои причины.

«Пока есть возможность, я хочу отправить, хотя бы в память о своей собаке», - поделилась Татьяна.

Приехать в приют самостоятельно Татьяна не может. Опасается, что не удержится и заберет себе одного из лохматых. Однако, сделать она этого не в силах. Калининградке почти 90 лет.

«Нам с мужем уже восьмой десяток, вы знаете, я просто не смогу. И что потом? Останется собака «не при делах»», - объяснила пенсионерка.

Приют несколько месяцев находился на грани выживания. Помощь людей – была последней надеждой директора «Дружка» сохранить жизни животных. Забота и ласка очень важна для собак. А нуждающихся в этом тут больше сотни. И пес Бальтазар – не исключение.

«У нас его когда-то забрали в частный дом. Он жил в доме. А в один прекрасный момент раздался звонок, что у них изменилась жизнь и собаку нам вернули восьмилетней. И вот этот мальчонка, который привык жить дома, в тепле, и постоянно с людьми. Вот у нас нет других вариантов, как держать его на цепи», - рассказала директор приюта «Дружок», Галина Головко.

И такая история тут далеко не единственная. По словам Галины, счастливыми сюда не попадают. Чаще всего собак подкидывают. Например, недавно в один из вольеров подкинули мешок из-под сахара. А в нем – щенки. Содержать лохматых – удовольствие не из дешевых. В месяц только на еду уходит больше 75 тысяч рублей. На сегодняшний день именно такой долг у приюта «Дружок». Галина поделилась, что если так продолжится и дальше, то уже в ближайшие месяцы последствия станут необратимыми.

«Первое – это голод. Потому что у нас на сегодняшний день каждый день уходит около 60 килограммов корма. Любой человек может зайти, посмотреть его стоимость. То есть, если не хватает оплатить этот корм, соответственно, животных нечем кормить», - поделилась Галина.

Средний возраст жителей этого приюта – около 7 лет. В таком возрасте шанс, что они когда-нибудь обретут дом, крайне малы. Если же сюда попадают щенки, долго не задерживаются – любители собак забирают сразу. Но даже тут есть исключения.

«Он был самым настоящим Маугли. Он не понимал, что такое туалет, не понимал, что такое поводок. Он на людей смотрел так, будто видит их в первый раз в жизни», - рассказывает Галина.

Рудольф Новогодовый – один из самых юных подопечных «Дружка». А зовут его так, потому что подкинули в Новый год к воротам приюта. Волонтерам понадобился целый год, чтобы превратить дикого четвероногого в ручного пса.

«А сейчас это домашний, плюшевый ребятёнок, который готов к дому и очень уже хочет домой, чтобы все для него, чтобы не жить в толпе. Чтобы были единственным, а не одним из многих», - поделилась директор приюта. «Животные – это ответственность. Это всегда ответственность, и она круглосуточная. У тебя не может быть температуры, праздников и прочего. Но оно того стоит. То есть, можно попереживать, успокоится, и понять, что дают то они тебе гораздо больше, чем минутная слабость и желание снять с себя ответственность», - пояснила волонтер.

На сегодняшний день, благодаря неравнодушным людям, долг практически погасили. Однако, этих денег хватит лишь на несколько недель. Затем снова понадобится помощь. Единственная надежда Галины – люди, которые также сильно как она любят животных.