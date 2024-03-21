Приметы и поверья на 21 марта: что нельзя делать в Вербоносицу

21 марта 2024 года по народному календарю отмечается Вербоносица, Весенний солнцеворот. Считается, что с этого дня приходит настоящая весна. На Руси ждали возвращения жаворонков, которые приносили с собой тепло. Также это считается днем вербы, которая должна распуститься к этой дате – ее ветки приносили в дом, чтобы изгнать нечисть, болезни и ссоры. А из ее коры, заготовленной и высушенной заранее, готовили целебный чай.

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На Вербоносицу запрещается сажать вербу, в старину верили – когда дерево вырастет, тот, кто его посадил, умрет. Нельзя ругаться, злиться, ссориться. Этот день принято проводить с близкими и друзьями. Нельзя давать в долг, чтобы не обеднеть самому.

По приметам, если в Весенний солнцеворот облака быстро и высоко плывут по небу, то будет хорошая погода. Метель и снег – к богатому урожаю хлеба и овощей. Если в этот день зацвела верба, то скоро придет тепло. А густой туман утром – к заморозкам. Если в Вербоносицу видно, как летят жаворонки, то весна будет теплой.