Как искусственный интеллект и GoPro помогли в спасении кораллов

Ученые получили новое мощное оружие в борьбе за спасение коралловых рифов: DeepReefMap. Эта система, основанная на искусственном интеллекте, использует видеозаписи с камер GoPro для создания подробных 3D-карт рифов за малую долю того времени, что требуется традиционным методам.

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В настоящее время для составления карты кораллового рифа водолазам приходится кропотливо делать сотни фотографий с разных ракурсов. Это создает огромную проблему обработки данных, в результате чего часто получаются карты лишь небольших участков. DeepReefMap меняет ситуацию.

DeepReefMap, разработанная исследователями EPFL, позволяет одному дайверу с GoPro составить карту сотен метров рифа. Дайвер просто плавает над рифом, непрерывно снимая его. Затем алгоритмы глубокого обучения DeepReefMap преобразуют это видео в массивный 3D-композит, который можно просматривать с любого ракурса, запечатленного на камере.

В отличие от традиционных методов, требующих ярких изображений высокого разрешения, DeepReefMap прекрасно работает в зачастую мутной и тусклой подводной среде. Более того, она позволяет оценить состояние кораллов и классифицировать виды на основе их формы.

Во время полевых испытаний в Красном море дайвер отснял 100-метровый участок рифа всего за пять минут. Еще через пять минут DeepReefMap обработал отснятый материал и создал 3D-карту. Для съемки больших участков можно использовать несколько GoPro, установленных на одной раме. В исследовании в Красном море использовались шесть камер GoPro Hero 10 и все они снимали в разрешении 1080p/30 кадров в секунду — доказательство того, что для DeepReefMap не требуется высококлассное оборудование.