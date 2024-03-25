В Азербайджане обнаружили мифических амазонок

Во время раскопок в Закавказье археологи обнаружили останки, напоминающие о мифических амазонках. Об этом пишет The Guardian.

На территории некрополя бронзового века в азербайджанском городе Нахичевань нашли женские захоронения. Женщины, которые, по заключению археологов, жили около четырех тысяч лет назад, были погребены с наконечниками стрел, кинжалом, булавой и украшениями. Особенности останков позволяют заключить, что при жизни они часто стреляли из лука.

Их пальцы искривлены, потому что они часто стреляли. Изменения в суставах пальцев не могли произойти только в результате охоты. Это была устойчивая практика. Что очень интересно, многие кости также свидетельствуют о продолжительном пребывании в седле Беттани Хьюз историк

По мнению историка Беттани Хьюз, эти находки доказывают, «что за мифами и легендами Древней Греции стоит правда». В греческих мифах упоминались женщины-амазонки, которые славились мастерством на поле боя, особенно ловко обращаясь с луком и стрелами.

Хьюз связывает захоронения в Нахичевани с археологическими находками, сделанными в 2019 году на территории России. Тогда ученые обнаружили останки четырех женщин-воительниц, погребенных с наконечниками стрел и копий. Также в 2017 году в Армении нашли останки женщины с серьезными боевыми ранениями: в ее ноге застрял наконечник стрелы.

Хьюз отметила, что женщины носили ожерелья из сердолика. «Сердолик — полудрагоценный камень, — объяснила она. — Такие носили жрицы и богини. Так что это признак женщины со статусом, как и булавы».

Ранее сообщалось, что во время раскопок на Херсонесе нашли фрагменты древних керамических амфор с отпечатками кошачьих лапок. При этом отпечатки были сделаны в качестве украшения, а не случайно.