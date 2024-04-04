Как в Советской армии появилась «дедовщина»

Армейская дедовщина — отвратительное явление, непосредственно связанное с унижениями и насилием. В том или ином виде она существует во многих армиях мира. Но особенно уродливые формы дедовщина принимала в Советской армии. Не в последнюю очередь она процветала из-за одобрения офицерского состава. Но почему люди, обязанные следить за соблюдением устава, поощряли неуставные отношения?

В Советской армии дедовщина появилась в 60-е годы. Она стала ответом на изменение срока службы призывников. Вместо 3 лет в армии начали служить 2, а на флоте вместо 4 лет — 3. При этом те, кто призывался по старым правилам, дослуживали сколько им полагалось, а нововведение касалось лишь новых призывов. Те, кто призывался раньше, не могли простить новобранцам того, что им пришлось служить дольше.

Принятый в 1967 году закон требовал, чтобы срочную службу прошел каждый гражданин, не имеющий противопоказаний. Поэтому в армии оказывались самые разные люди начиная от столичной молодежи и заканчивая обитателями глухих горных аулов. Кто-то из молодых солдат не знал языка, кто-то не имел среднего образования. Были и те, что вообще впервые видели многие блага цивилизации, например, унитаз.

Истоки неуставных отношений

Пропасть, между выпускниками школ, профессиональных училищ и вчерашними студентами и выходцами из глухих селений, порождала неравенство. Дополнительные проблемы создавало деление солдат на национальные группировки. Во главе всего стоял принцип экстерриториальности, то есть прохождение службы вдали от родных мест. Этот фактор вызывал дополнительный дискомфорт.

Из-за непростой демографической ситуации, вызванной Великой Отечественной войной, призывать в армию начали и судимых. Они принесли с собой негативный уголовный опыт. Кроме обычных унижений и побоев, среди срочников начали появляться и случаи сексуального насилия.

Психологи отмечают, что дедовщина — это явление, присущее мирному времени. Во время боевых действий неуставные отношения затухают. Когда у человека в руках появляется оружие, претензий к нему становится гораздо меньше. Исчезают «деды», «черпаки» и «салабоны», ведь новобранец может прикрыть в бою спину старослужащего. А может и «решить проблему» выстрелом в спину в разгар сражения.

Кому это было выгодно

Пользу из такого безобразного явления, как дедовщина, извлекал офицерский состав. Хорошо известно, что в мирное время армия быстро разлагается и ее нужно постоянно держать в тонусе. Для этого проводятся учения и всевозможные занятия с личным составом. Но в советскую эпоху офицеры больше были заняты решением материальных проблем и к своим обязанностям относились неважно.

Свои заботы они перекладывали на «дедов», которые использовали в работе с молодыми солдатами очень спорные методы. Если у старослужащего не хватало авторитета, чтобы заставить новобранца что-то делать, он использовал физическую силу. На этой почве появились и особые изуверские традиции, такие как избиение молодых солдат табуреткой в качестве посвящения. Многие офицеры, в свое время испытавшие на себе все «прелести» дедовщины считали ее вполне нормальной практикой.

Цепочка не прерывалась. Те, кто испытали побои и унижения, делали так, чтобы их младшие по призыву товарищи также сполна ощутили все на себе. Накладывала свой отпечаток и общая деградация советской военной машины. Солдаты, вместо того чтобы учиться и совершенствоваться, строили дачи генералам или работали на колхозных полях. Надзирателями в большинстве случаев были старослужащие.

Офицеры чаще обращались к «дедам», чем к молодым солдатам. Если командир требовал что-то выполнить или достать, то почти всегда хлопоты переходили к «духам». Тем приходилось проявлять чудеса изворотливости и смекалки, находя выпивку, горючее, стройматериалы и многое другое. Там, где офицеры могли неплохо поживиться, дедовщина процветала особо ярко. Самыми проблемными были стройбат, автомобильные и железнодорожные войска.

«Дедушки» и «духи»

Имели свою пользу от «дедовщины» и старослужащие. Для них это был не только способ реализовать свои садистские наклонности. Перекладывая свою работу на «духа», старослужащий мог спокойно ожидать демобилизации, не ударив пальцем о палец. «Дедам» подавали в постель чай, рассказывали на ночь сказки и выполняли все его прихоти.

Офицеры отлично знали, что происходит в среде их подчиненных. При этом на большинство проявлений «дедовщины» смотрели сквозь пальцы. Чтобы старослужащего наказали за проступок, он должен был на самом деле совершить нечто чрезвычайное. Жалобы молодых солдат на издевательства приводили лишь к усилению прессинга.

Именно «дедовщина» была причиной большинства чрезвычайных происшествий в армии. Суициды, убийства, побеги — все это случалось сплошь и рядом. Статистика всех этих случаев за годы существования СССР скрывалась. Мы и сейчас не можем в полной мере оценить масштабы горя, которое принесли неуставные отношения.