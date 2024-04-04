Зачем людям сквозные отверстия в черепе

Уже более полутора века специалистов-анатомов занимает загадка — зачем человеку (а также большинству других позвоночных) височные отверстия в черепе. Кажется, ответ на это нашли ученые из Тюбингенского и Рурского университетов (оба — Германия). Их исследование было опубликовано в научном журнале The Anatomical Record (TAR).

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Анатомическая загадка

Отверстия в височных костях черепа у большинства позвоночных, включая людей и динозавров, имеют разную форму и размеры. У человека эти «дырки» расположены над скулой и через них проходят челюстные мышцы. Впрочем, эти мышцы могли бы располагаться и по-другому, как у многих млекопитающих — назначение отверстий точно не в этом. Но в чем?

Исследование

Ученые исследовали и сравнили десятки черепов наземных позвоночных за миллионы лет эволюции. При помощи компьютерного моделирования они проанализировали распределение нагрузки на череп при движении челюстей. Оказалось, что отверстия в висках помогают сохранять стабильность черепа при сильных укусах — они перераспределяют нагрузку, предотвращая появление трещин. При этом отверстия в висках, челюстные мышцы и другие элементы черепа работают как единая система, «разгружающая» череп.