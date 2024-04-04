Обряд имянаречения у мусульман: по какому принципу выбирают имя ребенку

Обряд имянаречения у мусульман: по какому принципу выбирают имя ребёнку

У православных христиан принято называть своих детей по святцам. Так они думают привлечь на ребёнка благословение того святого, именем которого он наречён. А по какому принципу тогда выбирают имя новорождённому мусульмане?

Таинство имянаречения

В исламе отмечается – с обрядом имянаречения нельзя затягивать. Имя младенцу следует дать либо в день рождения, либо несколько позже. Но этот процесс не должен занимать ни в коем случае больше недели!

Имя ребёнку родители выбирают вместе, но последнее слово всё-таки остаётся за отцом. Правда, мужчина может передать это право женщине или старшим родственникам (например, своему отцу). С точки зрения религии, в этом нет ничего дурного.

Сам же обряд выглядит следующим образом. Тот, кто даёт имя ребёнку, берёт его на руки, поворачивается в сторону Мекки и читает азан (призыв на молитву) сначала в правое, а затем в левое ухо. Делать это следует аккуратно – так, чтобы новорождённый не испугался. Фактически, для выполнения этого обряда ничего не нужно: только желание и немного свободного времени. Не обязательно даже присутствие ещё кого-то из членов семьи. Достаточно того, кто нарекает имя.

Желательные, нежелательные, запретные

В мусульманстве все имена делятся на желательные и нежелательные, а также запретные. Так, к первой категории относятся имена, которые начинаются с «Абд», что означает «раб». Также можно остановить свой выбор на именах, которые носили пророки и посланники Аллаха: Адам, Муса, Иса, Юсуф, Идрис, Яхья, Айюб, Исхак, Исмаиль. А вот с величайшим из пророков Мухаммедом не всё так просто. Изначально на него было наложено табу из почтения, но через несколько веков запрет сняли. В результате имя превратилось в одно из самых популярных среди мусульман.

К нежелательным относятся те имена, которые могут быть интерпретированы с негативным оттенком. Например, Шихаб – это «падающая звезда», Харб – «война», Муррат – «горькая», Рабах – «прибыль», Ясар – «благосостояние».

У мусульман категорически запрещается давать детям имена, содержащие в себе языческий смысл («Абдшамс» – «раб солнца»). Под запретом имена, которыми дозволено называть только Аллаха («Рахман» – «Милостивый»), или же европейского происхождения (Роберт, Стивен, Джулия).