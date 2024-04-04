Пять главных фактов о русской бане

Русская баня – важная составляющая национальной идентичности. Жители России гордятся «банными» традициями и обычаями, при этом некоторые из них воспринимаются не всегда верно.

Остановимся на пяти главных фактах об этом уникальном месте.

Не для всех

Далеко не все славяне пользовались баней. Для купаний некоторые из наших предков использовали корыто, которое устанавливали прямо в избе. Иногда практиковалось даже мытьё в печи. Подтверждается это тем, что банная культура появилась не так уж и давно по историческим меркам.

От всех болезней

На Руси баню рассматривали как уникальное средство, помогающее при различных заболеваниях. Так, лекарь императрицы Елизаветы даже выступал за то, чтобы в Европе открывались повсеместно не аптеки, а русские парные. Но всё же не стоит полагаться на «древние рецепты». Прежде чем отправиться в баню, следует проконсультироваться с врачом. И даже если противопоказаний нет, всё равно не нужно брать пример с «банных экстремалов».

Посторонним вход…

Иностранцы к русским баням относились осторожно. Делали они это не зря, так как сохранилось много сведений о том, как в парилках расправлялись с неугодными заморскими гостями. Впрочем, выдержать настолько высокую температуру, к которой стремились русские, под силу было немногим приезжим.

В окружении нечистой силы

Для наших предков парилка являлась не местом наслаждения, а некоторым необходимым очищающим действом. В бане обитал банник – опасное и зловредное существо. Именно его проказами объясняли летальные случаи, которые иногда случались в помещении.

Все вместе

Долгое время в банях могли одновременно находиться и женщины, и мужчины. Это привело к возникновению мифа о том, что собираются они там вовсе не для того, чтобы париться. На самом же деле баня рассматривалась нашими предками как место, очищающее от блудного греха. Но Екатерина Великая, видимо, от греха подальше, всё же запретила совместное мытьё представителей сильного и слабого полов. Общественные бани позже и вовсе стали раздельными.