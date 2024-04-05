Приметы и поверья на 5 апреля: что нельзя делать в Никонов день

5 апреля по народному календарю отмечается Никонов день, когда верующие вспоминают мученика Никона Сицилийского. На Руси люди убирались в доме, стирали белье и ходили в баню. Предки говорили: «Дом невелик, а присесть не велит», «Дом хозяином велик» и «Домашних дел не переделаешь». В этот день многие поверья были связаны с деньгами.

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В Никонов день также следовало побелить печь, починить мебель и избавиться от ненужных вещей. Помимо этого, в эту дату можно было вытряхнуть постель, поменять солому в матрасах, подмести и помыть полы и протереть пыль. Рекомендовалось посадить в огороде плодовые деревья и кустарники, покормить птиц и сделать для них кормушки. Для привлечения денег в старину протирали зеркала 5 апреля и рядом в ними оставляли на сутки крупные купюры. Для избавления от нечистой силы на Руси использовали настой мяты. Им мыли столы, скамейки и полы. Также растение добавляли в пряники, квас, чай, а пучки развешивали в горницах, чтобы нормализовать сон. Для приятного аромата и антисептических свойств мяту использовали в бане. Предки раскладывали ее на полках, а отваром поливали камни.

5 апреля запрещалось спать в чужой постели и надевать вещи других людей, чтобы не забрать себе беды и болезни. По этой же причине люди не мерили наряды и обувь даже в магазинах. Не рекомендовалось в этот день ходить в парикмахерскую. Ослушавшихся ждала короткая жизнь. Обманывать также не следовало, иначе потом можно было потерять крупную сумму, став жертвой обмана. Для крупных покупок дата тоже не подходит. Предки считали, что новая вещь окажется некачественной и в скором времени станет непригодной. В Никонов день строго-настрого запрещалось ходить на рыбалку. На Руси верили, что проснувшийся после зимы Водяной он не даст спокойно порыбачить. Ослушавшихся ждали плохой улов или потеря снастей. Кроме того, люди в этот день не перебирали крупы.

Согласно приметам, если в Никонов день звездное небо ночью, то следующий день будет холодным. Вода в водоемах не прибавляется – к жаркому лету. Если кошка чихает и ведет себя беспокойно, то ожидаются дожди в ближайшее время. Плывущие по небу синие облака предвещают теплые дожди. Первый весенний гром сулит прохладное лето.