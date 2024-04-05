Операция «Бриллиант»: как «Моссад» украл новейший советский истребитель

В Израиле никогда не делали ставку исключительно на военную мощь. Ситуация в таком неспокойном регионе как Ближний Восток не раз кардинально менялось благодаря успешно проведённым израильской разведкой «Моссад» операциям. В их числе – операция «Бриллиант», также известная как «Пенициллин», в ходе которой спецслужбе азиатского государства удалось украсть новейший советский истребитель.

Не самолёт, а израильская мечта

Советский истребитель третьего поколения Миг-21 был создан в середине пятидесятых годов прошлого столетия. В начале шестидесятых он уже активно поставлялся в Сирию, Египет и Ирак, которые рассматривали его как супероружие. При этом в Израиле имели о возможностях истребителя только общее представление. Обстановка в регионе накалялась и израильская разведка попыталась сыграть на опережение, захватив самолёт. Изначально планировалось завербовать пилотов, которые смогли бы перегнать самолёт из Египта в Израиль, но задумка провалилась.

Тем временем в Ираке начались гонения на христиан. В «Моссаде» тут же решили, что ставку надо делать на лëтчика-немусульманина. Одним из потенциальных «помощников» оказался Мунир Редфа, ассириец по происхождению. Как представитель нацменьшинств он уже долгое время не мог чувствовать себя в Ираке в безопасности, а тут ещё добавился и религиозный шовинизм.

Осуществление задуманного

Представители «Моссада» связались с Муниром и предложили ему 500 тысяч английских фунтов стерлингов. Ассириец согласился далеко не сразу. Сначала он потребовал, чтобы из Ирака была вывезена вся его многочисленная семья. Осуществить задуманное оказалось не так-то просто. Лишь к августу 1966 года семья Мунира оказалась в Израиле. После этого от потенциального предателя начали требовать выполнить свою часть договора.

15 августа во время боевого дежурства Редфа перелетел из Ирака в Израиль. Весь путь занял около 25 минут. Лётчик получил обещанные деньги, израильское гражданство, но через три года предпочёл перебраться вместе со своими родными на ПМЖ в Италию. На Апеннинском полуострове он и остался жить, держа бензоколонку. Скончался перебежчик в 1998 году. Самолёт же израильские учёные тщательно изучили, после чего отправили в США.