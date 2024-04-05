«Белая стрела»: существовала ли на деле группа тайных ликвидаторов «воров в законе»

Лихие 90-е годы в России стали символом не только экономической нестабильности, но и разгула преступности. Правоохранительные органы, в чьи обязанности, что очевидно, входила борьба с беспредельщиками, явно не справлялись. Оставалась надежда только на силу, которая не была бы связана никакими обязательствами с российской уголовно-процессуальной системой. И такой силой стала организация «Белая стрела», члены которой в конце прошлого столетия занимались ликвидацией бандитов.

Без суда и следствия

Впервые о «Белой стреле» открыто заговорили в Смоленске в 1998 году. Тогда местный криминальный авторитет Тигран Петросян заявил о том, что двое его помощников вдруг исчезли. Труп одного из них – Юрия Трусова – через несколько дней нашли со следами пыток.

Парни запросто могли погибнуть в ходе разборок, но сам Петросян утверждал – они стали жертвами членов «карательной» организации «Белая стрела». Авторитет даже указывал на то, что она была создана начальником областного управления по борьбе с организованной преступностью Александром Ломтиковым.

Аналогичной точки зрения придерживался и предприниматель Андрей Халипов, который, вероятно, также где-то пересёкся с «Белой стрелой». Ломтикова задержали, но уголовное дело в его отношении развалилось. Халипов неожиданно взял свои показания назад, а Петросян и вовсе признался – «Белую стрелу» он придумал.

На самом деле

Существует версия, что тайное общество ликвидаторов бандитов являлось законспирированной спецслужбой федерального масштаба. Её цель – физическое устранение главарей ОПГ и «воров в законе», которых иными способами привлечь к ответственности в то время не удалось. Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко в своей книге «Лубянская преступная группировка» писал, что существовало даже засекреченное Управление по разработке преступных организаций, на счету которого убийство президента Чечни Джохара Дудаева и подготовка к покушению на олигарха Бориса Березовского.

По другой же версии «Белая стрела» никак не была санкционирована властями. Её сторонники полагают, что членами организации стали сотрудники правоохранительных органов, которые не могли эффективно бороться с преступностью в рамках существовавшего законодательства и обстановки в стране. «Народные мстители» из Смоленска расправлялись исключительно с теми, кого считали виновными в убийствах других людей. Никаких меркантильных интересов они не преследовали.