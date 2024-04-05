Мальчик нашел древнеримский золотой браслет во время прогулки с собакой

12-летний житель Великобритании обнаружил древнеримский браслет, датируемый I веком нашей эры. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Роуэн Брэннан нашел древнее украшение в графстве Западный Сассекс во время прогулки с матерью и собакой. Мальчик обратил внимание на некий предмет, поблескивающий на земле, и показал находку матери, 44-летней Аманде. «Я подумала, что это просто обвязка от забора или что-то в этом роде — уж очень было грязно», — вспоминает женщина. Однако Роуэн, уверенный, что обнаружил золотое украшение, забрал его домой.

Мальчик и его мать не подозревали о ценности найденного предмета, пока к ним не приехала парикмахерша. Она сказала, что планирует отправиться искать ценные предметы с металлоискателем в составе группы других энтузиастов. Тогда Роуэн рассказал ей про свою находку. Заинтригованная парикмахерша сфотографировала украшение и показала его руководителю группы кладоискателей. Тот заявил, что вещь может быть древней, и посоветовал мальчику обратиться к специалистам. Роуэн и Аманда связались с экспертом и вскоре передали украшение в Британский музей, где его тщательно изучили. Специалисты выяснили, что мальчик нашел древнеримский золотой браслет возрастом в две тысячи лет.

Как рассказала Аманда, украшение по типу средневекового браслета армилла дарили римским солдатам в награду за доблестную службу. Отмечается, что Роуэн нашел лишь часть древнеримского браслета. Специалисты назвали украшение «исключительно редкой находкой» и заявили, что шансы найти его во время прогулки с собакой невероятно малы. «Это было чрезвычайно увлекательно, мы узнали так много нового. И очень приятно, что мы все еще участвуем в этом процессе и можем следить за его историей», — сказала журналистам Аманда.

Ранее сообщалось, что в Австралии семилетний мальчик нашел сапфир весом 14,5 карата. Ему удалось заметить драгоценный камень в грязи примерно в 200 метрах от дома.