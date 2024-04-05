Необычная работа: кто может стать доулой смерти?

Суть работы такого специалиста заключается в сопровождении и поддержке умирающего человека на последних этапах его жизни. При этом в задачи доулы не входит спасение жизни пациента — она должна лишь помогать морально подготовиться к скорой кончине. Чем ещё интересна эта профессия и кто может стать доулой, рассказала сотрудница омского благотворительного фонда «Обнимая небо» Инесса Шереметова.

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Как работают доулы

Обычно сопровождение умирающего человека длится недели или месяцы, передало слова Шереметовой издание Omsk.mk.ru. В чём оно заключается? Поддержка может быть в виде очных встреч, бесед по телефону и даже переписок. Причём люди перед кончиной хотят говорить и на темы, не связанные со смертью.

Шереметова — клинический психолог, она работает с онкобольными с 2017 года. По её словам, за это время она стала замечать у людей признаки скорой кончины — изменение дыхания, кожи.

Но в её практике бывали и случаи чудесного выздоровления. Однажды она работала с молодой девушкой, которая лежала в хосписе и уже готовилась уйти в мир иной. В итоге смерть отступила: пациентка неожиданно пошла на поправку и вскоре выписалась.

Кто может стать доулой

Доулой смерти не может стать каждый желающий, считает Шереметова. Для этого нужно как минимум образование или опыт работы в хосписе. Кстати, часто доулы работают не только с умирающим пациентом, но и с членами его семьи, чтобы помочь им пережить горе.

Когда умирает близкий человек, признать трагедию или её неизбежность бывает невыносимо тяжело. Ранее психологи рассказали «Секрету фирмы», как принять неизбежное и справиться с первоначальным шоком.