Сентиментальная и всемирная история лошадки-качалки

Популярная, но вроде бы незатейливая игрушка для самых малолетних — что в ней интересного? Елена Кармацкая находит нужные слова и сюжеты, чтобы летопись бытования лошадки-качалки оказалась не только трогательной, но и весьма познавательной.

© Издательство «Три квадрата»

Если бы книги можно было ранжировать по количеству вложенной в них любви, эта оказалась бы в топе. Книга написана художником, реставратором, коллекционером старинной игрушки Еленой Кармацкой о лошадках из ее коллекции. Первая появилась в ее собрании в 2008 году, и с тех пор автору удалось собрать и обобщить огромное количество информации о лошадках качалках и каталках разных стран.

© Три квадрата, 2023. 216 с., ил.

Британские лошадки — самые реалистичные и детализированные, ведь всем известно, что англичане — ярые лошадники. Они смогли пронести традиции изготовления лошадок-качалок как минимум через три столетия вплоть до современности. Английская лошадка чаще всего изображена в летящем галопе и установлена на изящно выгнутые полозья; она сделана из дерева и позже из папье-маше (технология которого перевернула игрушечное производство во всех странах), хвост и грива — из натурального волоса, упряжь повторяет реальную. Здесь же родился «конь педальный», неповоротливый, но обожаемый детьми всего мира.

Американцы запатентовали «безопасный стенд» — неподвижную основу, на которой раскачивается конь, ведь полозья могли отдавить детскую ножку. Французские игрушки были изысканны и делались с расчетом на состоятельную публику. Придуманный тут конь-велосипед рази­тельно отличался от английского: три огромных изящных колеса, деревянное тело и металлическая голова, в которой были ручные «педали». Немецкие лошадки и другие игрушки были очень демократичны — без особых затей, но доступны почти всем. А Швеция вошла в лошадиную историю двумя типами коней: народными даларнскими лошадками, небольшими и ярко-красными, и роскошными конями в барочном стиле, сделанными для шведских юных королей XVIII века.

© Издательство «Три квадрата»

Путь России, как и всегда, был особым. До революции на облик игрушки влияли местные промыслы, а в период СССР разработки велись под контролем дизайнеров и педагогов.

Из документов известно, пишет автор, что уже в XVI веке в селе Клементьеве, затем вошедшем в черту Сергиева Посада, делали и продавали «возки с коньми». Позже пришли технология папье-маше и множество видов отделки — от более дешевой раскраски и обсыпки (резаным волосом на клей) до обтяжки натуральной шкурой. Отдельные главы в книге посвящены мастерам-игрушечникам и музеям игрушки (первый открылся в Сергиевом Посаде в 1918 году, его основателем стал художник Николай Бартрам).

На производство игрушек в СССР оказала сильнейшее влияние работа специалистов Научно-экспериментального института игрушки (НЭИИ), основанного в 1932 году — уже в Загорске, а не прежнем Сергиевом Посаде. Здесь работали настоящие художники-анималисты Алексей Петров, Мария Ломакина, Николай Лавров, позже — Елизавета Лаврова, которые соединяли особенности богородской резьбы, городецкой и дымковской росписи и создавали игрушки лаконичные и выразительные, призванные развивать детское воображение. В 1970-х прессование из опилок сменилось литьем из полиэтилена — появился памятный многим красный конь-богатырь на колесиках.

© Издательство «Три квадрата»

Кроме увлекательного содержания стоит отметить дизайн этой отлично изданной книги. Она обильно украшена картинками: репродукциями живописи и графики, портретами, где изображены лошадки-качалки, уникальными образцами и страницами торговых каталогов из собраний зарубежных музеев, фотографиями атрибутированных до фабрики и иногда до имени автора лошадками из собрания коллекционера. Трогательная деталь: некоторым, видимо самым любимым, лошадкам Елена Кармацкая дала имена.