Воронья пещера: как покоряли смертельно опасный «подземный Эверест»

Воронья пещера, или пещера Крубера считается самой глубокой в мире. Может быть это не так, но ни одна из изученных на сегодняшний день пещер не может сравниться с ней по глубине. Самая ее нижняя отметка находится на отметке 2196 метров. Вполне вероятно, что она еще глубже, но пока удалось изучить ее до этих пор.

Находится Воронья пещера в горном массиве Арабика в Гагрском хребте в Абхазии. В этом районе расположена целая сеть подземных пустот. Пещера разветвляется на две основные ветки: Некуйбышевскую и Основную. Глубина первой, 1300 метров, тоже впечатляет, но рекордсмен именно Основная с ее изученными 2196 метрами.

Пещера имеет карстовое происхождение и относится к субвертикальному типу. В ней есть несколько вертикальных колодцев, самые глубокие из которых 115, 110 и 152 метра. В нижней части основной ветки расположены 8 сифонов, на глубинах от 1400 до 2144 метров. Они заполнены водой и пройти там можно только с аквалангом.

© Участок, доступный для туристов

С пещерой связан еще один рекорд. Ее подземными водами питается самая короткая в мире река Репруа. Ее длина всего 18 метров и впадает она в Черное море. Речка-рекордсменка берет свое начало глубоко под землей, и вода в ней невероятно холодная даже в летний зной. Вся пещера находится в толще известняка, причем ниже 1600 метров эта осадочная порода имеет черный цвет.

Покорение «подземного Эвереста»

Открыли пещеру относительно недавно, в 1960 году. Сделали это грузинские спелеологи, которые смогли тогда спуститься лишь на глубину 90 метров. Тогда никто и не подозревал, что Воронья — пещера рекордсмен, которую позже назовут за ее глубину «подземным Эверестом». Первооткрыватели назвали ее в честь отца русского карстоведения А. А. Крубера.

В 1968 году пещеру Крубера посетила экспедиция из Красноярска, назвавшая ее Сибирской. После этого о ней забыли на долгие годы и снова начали изучать лишь в середине 80-х. Украинские спелеологи сумели спуститься на глубину 340 метров. Именно они дали пещере ее самое известное, «народное» название — Воронья.

Абхазо-грузинская война 1992–1993 года закрыла доступ ученым к этой подземной системе. Следующая экспедиция, снова украинская, прибыла в пещеру только в 1999 году. В этот раз исследователи остановились на глубине 700 метров. Но через год ребята вернулись и улучшили рекорд в два раза, до 1410 метров. В 2001 совместная украинско-российская команда достигла 1710 метров. Спелеологи продвинулись бы и дальше, но уперлись в непроходимый завал.

Но в августе 2003 года частная команда Cavex нашла обход и, преодолев сифон с водой, спустилась по другой ветке до 1680 метров. Ребята сообщили, что дальше проход свободен, но у них не хватило ресурсов продолжить изучение пещеры. Они вернулись в 2004 и дошли до глубины 1775 метров.

Это еще не предел

Но рекорд продержался недолго. В том же 2004 году экспедиция из Украины остановилась на 1840 метрах, а пару месяцев спустя отчиталась о достижении отметки 2080 метров. Литовская команда из клуба спелеологов «Aenigma» в 2010 году опустилась в пещере Вороньей на 2140 метров. В команде из 4 человек был рекордсмен — спортсменка Сауле Панкене стала первой женщиной в мире на такой глубине.

Самой глубокой точкой пещеры Вороньей-Крубера стала отметка 2196 метров. Так глубоко смог спуститься спелеолог из Симферополя Геннадий Самохин. Он утверждает, что пустоты идут еще глубже, но на отметке 2200 метров путь преграждает очередной сифон.

Спуск в Воронью — невероятно опасное, сложное и затратное занятие. Украинская экспедиция, поставившая рекорд, доставила на огромную глубину 150 литров бензина для примусов, 500 килограммов еды, 3000 батареек. Спелеологи развернули 7 лагерей; самый глубокий из которых «Ребус», поставил мировой рекорд на глубине 1960 метров. По времени спуск на 2196 метров занял целый месяц. Смотрите также —