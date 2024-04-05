Провалившиеся легенды: топ великих футболистов, но незадачливых тренеров

В последние годы менеджеры больших клубов всё чаще доверяют управление командой бывшим футбольным звёздам, поддаваясь их убедительным речам о тактическом переоткрытии ими футбола, которые зачастую оказывались лишь хорошо отрепетированными перед собеседованием лозунгами. Такая ситуация, разумеется, не нова, но в последние 10 лет мы увидели слишком много провалившихся на тренерском мостике легенд, чтобы ещё раз кому-то искренне поверить. Хотя Хаби Алонсо и старается.

© РФС // Александр Мостовой

1. Диего Марадона

Диего – это некий собирательный образ самоуверенной легенды, всегда знающей, как лучше тренировать. И Марадоне, в отличие от Александра Мостового, судьба предоставила шанс доказать свою правоту. Точнее – несколько шансов. И если приглашения в клубы («Депортивно Мандию» и «Расинг») ещё как-то можно объяснить, то вот назначение Диего на пост главного тренера сборной Аргентины силе здравого смысла никогда не поддастся.

Как и то, что его не уволили перед ЧМ-2010 даже после отвратительной игры в отборах (чего только 1-6 от Боливии стоит). Чуда не случилась – в 1/8 орава Марадоны с треском вылетала от Германии, а Диего был уволен. Но не с позором – на родине фанаты всё равно умоляли ответственных за дела сборной руководителей оставить своего кумира на посту.

2. Тьерри Анри

Франция в последнее время поставила на конвейер претендентов на попадание в наш топ. Но если Патрик Виейра провалился не полностью и не везде, а Николя Анелька пробовал свои силы только в Китае и Индии, то Тьерри Анри, пройдя стажировку в Бельгии у Роберто Мартинеса, принял сразу «Монако», где не просто ужасно тренировал (это бы быстро забыли), но и полностью развалил команду, устроив внутри коллектива войну всех со всеми. Но менеджмент французского клуба, отличие от Федерации футбола Аргентины, оказался профпригодным и не допустил катастрофических последствий. Например, вылета в Лигу 2. Сам Анри ушёл критиковать других тренеров на телевидение.

Но главными соавторами нашей статьи являются, конечно, англичане (Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Стивен Джеррард) и итальянцы (Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Филиппо Индзаги). В целях экономии времени есть смысл отдать каждой троице по пункту, учитывая удивительную схожесть в их тренерских карьерах.

3. Лэмпард – Руни – Джеррард

Лэмпарда, Руни и Джеррарда объединяют не только неудачи, но и шанс – мизерный, знаем! – на реабилитацию. У Лэмпарда и Руни были просветы в «Дерби Каунти», Джеррард – и вовсе чемпион Шотландии, хотя, конечно, похвастаться в европейском футболе этим титулом сложно.

Эта троица никогда не настаивала на пересмотре футбольных основ, с самого начала позиционируя себя скорее наставниками, чем тактическими гиками. Поэтому в их случае, наверное, рано говорить о грандиозных провалах – они вполне могут дорасти до клубов-середняков, не требующих работы с большими и талантливыми игроками.

4. Пирло – Гаттузо – Индзаги

В Италии ситуация несколько другая. Здесь у нас есть и духовный наследник Бьелсы, видящий футболистов магнитиками на тактической доске, и «батя-воспитатель» (правда, под опекой звезды футбольной агентуры Жорже Мендеша), кочующий из середняка в середняк, вообще никак не меняя в них ситуацию, и Филиппо Индзаги, который… почему-то вообще до сих тренирует. Пирло из всей троицы был самым многообещающим.

Про него говорили примерно то же, что и о Хави до назначения в «Барсу»: про отличную учёбу, уникальный взгляд на футбол, гениальную аккумуляцию идей бывших со времён игровой карьеры коучей. В итоге Пирло сначала не справился с «Ювентусом», так и не дав болельщикам понять своё видение футбола, а затем провалился в Турции и Серии Б.

5. Станислав Черчесов

Станислав Саламович Черчесов имеет полное право оспорить своё нахождение в данном топе. Да и в тренды последней десятилетки он не вписывается. Главным аргументом «против», конечно, будет победа над испанцами в 1/8 на ЧМ-2018. Однако своенравный характер и недостаточное желание хоть как-то погружаться в тактическую природу футбола слишком часто приводили Станислава Саламовича к конфликтам, провальным играм и увольнениям.

В большинстве клубов Черчесов так и не смог построить свою команду, которая была бы лучше той, которую он принял или оставил. В любом случае – мгновения после отражённого Акинфеевым пенальти Аспаса останутся в нашей памяти навсегда.