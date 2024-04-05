Как изменение климата повлияло на терроризм

Изменение климата глобально влияет на Землю и человечество. Исследование ученых из Университета Аделаиды (Австралия) показало, что это касается даже деятельности экстремистских и террористических группировок. Результаты были опубликованы в Journal of Applied Security Research.

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Климатический анализ

В рамках исследования специалисты проанализировали данные о террористической активности в Индии с 1998 по 2017 год. Всего за этот период было отмечено 9096 преступлений, связанных с экстремизмом. При этом они изучили, как менялись места дислокации и преступной деятельности экстремистов, и сравнили их с климатическими изменениями.

Изменение деятельности

Оказалось, что температура, осадки и другие климатические изменения сказались на моделях террористической деятельности. Например, некоторые отдаленные районы стали непригодны для жизни из-за климата, что вынудило экстремистские группировки мигрировать в другие места. Как считает ведущий автор работы Джаред Дмелло: «Открытие поможет лучше понять связь между радикализацией и последствиями климатических изменений, приводящих к нехватке воды и продовольствия».