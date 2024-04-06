Сон в ночь с 6 на 7 апреля 2024 года: толкование по лунному календарю

7 апреля в 5:32 начнется 28-й лунный день. Фаза Луны - убывающая.

© СОВА

В ночь с 6 на 7 апреля сны предсказывают будущее и могут стать для вас откровением. Можно увидеть то, что нужно сделать, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону. Для интерпретации сновидений используйте только собственные ощущения. Рассказывать кому-либо об увиденном не нужно (если вы хотите, чтобы сон стал явью).

Вам могут присниться люди, перед которыми вы находитесь в долгу. Причем совершенно необязательно, чтобы этот долг был материальным. Возможно, ранее кто-то вам помог и теперь сам нуждается в ответной поддержке. Так что обратите внимание на всех героев сна.

Во сне этой ночью можно увидеть ряд предостережений. Если приснится нашествие мелких животных или насекомых, то готовьтесь к пустым хлопотам. Скорее всего, они будут связаны с ошибочной информацией или недоговоренностью.

Если же во сне вы увидите свое падение, особенно если проснетесь от такого сновидения, то рисковать в ближайшие дни не стоит. Речь именно про судьбоносные решения (сменить работу, совершить крупную покупку, развестись). Велика вероятность прогадать.