Народные приметы на 7 апреля 2024 года: что нельзя делать в этот день

7 апреля по народному календарю - Благовещение Пресвятой Богородицы.

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По приметам на 7 апреля судили о лете и об урожае.

В народном понимании Благовещение - начало весенне-летнего полугодия. Само же название праздника толкуется шире. Оно ассоциируется не только с извещением Девы Марии о появлении на свет Сына Божьего, но еще и с благой вестью о пробуждении земли ото сна и наступлении весны. Этот праздник всегда отмечали торжественно и в сосредоточенном раздумье.

В этот день запрещалась любая работа. Запрета придерживались не только люди, но и птицы и даже черти в преисподней. В первую очередь это праздник ассоциировался с приходом весны.

Чтобы ускорить приход весны люди совершали различные магические действия. Например, жгли костры, вокруг которых водили хороводы, пели песни и прыгали через огонь. Люди выходили встречать солнце, любовались его Благовещенской игрой. Верили, что земля пробуждается от зимнего сна, поэтому до этой даты нельзя копать землю, вбивать в нее колья и столбы.

По легенде, в этот день перелетные птицы возвращаются в родные края. Наши предки встречали аистов и кукушек, еще существовал обряд выпускать на волю птиц, чтобы пели они во славу Божию, а тому, кто их освободил, принесли счастье

К этому дню пробуждаются мухи и пчелы, просыпается в берлоге медведь, из нор выходят еноты и барсуки, из своих куч - лесные муравьи, а из трухлявых пней - ежи. Благовещенье - третья встреча весны. В это время из укрытий выходят змеи, ящерицы, лягушки и мыши, на пасеку выносили пчелиные ульи и открывали сезон полевых работ. Говорили, что 7 апреля Господь все растения благословляет.

На Благовещение предсказывали погоду как на ближайшие дни, так и на весь весенний цикл, строили планы на урожай, предрекали счастье и неприятности.

7 апреля нельзя веселиться, петь, танцевать и громко смеяться. Недаром говорили на Руси, что в этот праздник "даже птичка гнездышка не вьет"

Нельзя браться за тяжелую работу, как в огороде, так и по дому - можно серьезно подорвать здоровье.

Запрещено высаживать деревья и цветы - не приживутся.

Запрещается есть жирную пищу - живот начнет болеть.

Нельзя стричься, делать прически и красить волосы, заплетать косы - любые манипуляции с волосами могут лишить здоровья, красоты и взаимной любви.

Не стоит выяснять отношения, злословить и сплетничать - можно заработать язву желудка.

Запрещается жениться - такой брак будет несчастливым. К тому же, женщина, рискнувшая пойти против запрета, рано овдовеет.

Нельзя отправляться в долгую дорогу - во время поездки может случиться большая беда.

Нельзя никому рассказывать о своих планах на будущее - они так и не будут реализованы.

Девушкам на выданье нельзя рассказывать о своих свиданиях с парнем - могут позавидовать или сглазить.

Не стоит устраивать шоппинг - вещи не только быстро придут в непригодность, но и не самым лучшим образом отразятся на взаимоотношениях с окружающими.