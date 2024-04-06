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Благовещение в 2024 году: суть, приметы и традиции важнейшего церковного праздника

Православные каждый апрель встречают Благовещение пресвятой Богородицы – один из ключевых церковных праздников в году. Когда и почему стоит отмечать Благовещение, какие традиции хранит этот день и как его проводили наши предки, читайте на «ФедералПресс».

Благовещение в 2024 году: суть, приметы и традиции
© РИА Новости

Когда Благовещение в 2024 году

Благовещение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – праздник в православном церковном календаре, который посвящен вести о скором появлении Иисуса Христа. Верующие вспоминают явление архангела Гавриила деве Марии. Именно он принес ей от Бога весть о том, что она родит сына, который наречется Сыном Всевышнего.

Отмечается Благовещение каждый год в одну и ту же дату – 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества. В православном календаре праздник относится к числу двунадесятых – главных церковных праздников после Пасхи, посвященных центральным событиям земной жизни Иисуса Христа. Вместе с Благовещением это Рождество, Крещение, Троица и ряд других.

Традиции Благовещения

Одна из традиций Благовещения – встречать его так же радостно, как Рождество или Пасху. Так повелось в среде православных христиан еще несколько веков назад. Связано это в первую очередь, конечно же, с ожиданием и принятием настолько важной благой вести.

Еще одна традиция, связанная с праздником, более практического толка – именно с этого дня наши предки-земледельцы могли полноценно приступать к посевным работам. Все дело в том, что люди верили: именно с Благовещения весна официально вступает в свои права.

Есть и общецерковная традиция, связанная с праздничной трапезой. Напомним, что Благовещение выпадает на строгий Великий пост. Но в день праздника для постящихся делают некоторые послабления в питании. На праздничном столе по-прежнему не будет блюд из скоромных продуктов, зато можно будет поставить рыбу и морепродукты.

Что можно и нельзя делать на Благовещение: приметы и ритуалы

Хоть Благовещение и церковный праздник, но в прежние времена он отмечался с некоторыми магическими и языческими ритуалами. Историки и этнографы пишут, что наши предки-славяне вкладывали в день Благовещения самые разные смыслы и выработали свои правила и запреты для праздника.

Чаще всего ритуалы на Благовещение были связаны со здоровьем, благополучием, достатком и будущим урожаем. Делимся самыми интересными из них.

  • Предки запасались благовещенской солью, чтобы в течение года защищаться от болезней.
  • Умывались талой водой – для укрепления здоровья и очищения от скверны.
  • Собирали золу, чтобы посыпать хилые и плохо растущие растения.
  • Ждали прибытия весенних птиц и пробуждения сезонных насекомых, ведь в Благовещение весна окончательно побеждает зиму.
  • Не занимали деньги, чтобы не обеднеть.
  • Не работали, не занимались тяжелыми домашними делами, приговаривали: «На Благовещение и птица гнезда не вьет», – так как боялись, что случится несчастье с ними или с близкими.
  • Не затевали работы в полях и огороде – верили, что землю постигнет засуха.
  • Девушки не стригли и не расчесывали волосы – урожай на грядках мог выдаться хилым.
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