Почему людям по всему миру снится один и тот же человек

Миллионы людей в разных странах видят во сне одного и того же человека. Это незнакомый человек со странной внешностью и в дырявом пиджаке, который появляется в сновидениях в самых разных обличиях. То в виде случайного прохожего, «стреляющего» сигарету, то в образе продавца за прилавком. Его называют просто — «ЭТОТ».

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Иди на Север

Все началось в 2006 году, когда одна из пациенток нью-йоркской психиатрической клиники изобразила человека, который часто являлся ей во снах. Этот рисунок увидел другой пациент и тоже признался, что часто видит «ЭТОГО» во сне. Дальше — больше. Оказалось, что необычный человек снится сотням психически больных по всему миру. Впрочем, здоровым он тоже иногда снится. И многим отдает один и тот же приказ: «Иди на Север!».

Теория заговора

В 2008 году некий маркетолог по имени Андреа Нателла рассказал, что ему приснился «ЭТОТ» и попросил создать сайт о себе. Так появился ресурс thisman.org, посвященный «ЭТОМУ». После этого необычного человека стали видеть во снах гораздо чаще. А Нателла спустя еще несколько лет сознался, что выдумал всю эту историю — от начала и до конца.

ОН

Правда, сайт до сих пор продолжает работать, и кто-то все еще регулярно платит за домен. Зачем? А о самом маркетологе ничего не слышно уже более 10 лет. Может и он был чьей-то выдумкой? Есть мнение, что история об «ЭТОМ» была началом рекламной компании фильма «Он», в котором все должно было происходит по примерно такому же сценарию: реальный парень обнаруживает, что снится тысячам людей по всему свету.

Что-то не сходится

Только фильм, который собиралась снять компания Ghost House Pictures, так и не вышел. Более того, ничего не было слышно даже о начале съемок. А сайт все еще продолжает работать. Кому это нужно — рекламировать фильм, о котором все давно забыли? Поэтому появилась и другая теория — о манипуляции массовым сознанием, замаскированной под розыгрыш.

Ложное узнавание

Так ли это — сказать трудно. Тем не менее «ЭТОГО» продолжают видеть во снах по всему миру. Ученые говорят о синдроме ложного узнавания. То есть наш мозг попросту заполняет пустоты во снах, наподобие того, как в компьютерных играх создаются второстепенные персонажи. В результате случайный человек во сне приобретает черты того, кого мы когда-то видели в Сети.