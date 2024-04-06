«Вырожденцы»: кого на самом деле так называли русские

В современном русском языке слово «вырожденец» имеет явно негативную окраску. Сегодня его употребляют тогда, когда хотят подчеркнуть, что человек имеет моральные и физические уродства, сказывающиеся на его репродуктивной функции. Но когда-то так называли вовсе не тех, кто не способен произвести на свет здоровое потомство.

© Русская семерка

Мы с тобой одной крови

В древности представители царских семей тщательно следили за чистотой крови. В порядке вещей были браки, которые заключались если не между родными братом и сестрой, то двоюродными. Делалось это для того, чтобы на престоле находились исключительно близкие родственники. Понятно, что о вреде такого кровосмешения долгое время никто не подозревал. Генетические дефекты от поколения к поколению только накапливались, что в итоге приводило к рождению детей с физическими и умственными отклонениями. Каждое последующее поколение отличалось от предыдущего ещё большим количеством дефектов. Рано или поздно династии наступал конец – дети-вырожденцы теряли способность не только править, но и иметь жизнеспособное потомство.

Дела семейные

На Руси же вырожденцами считали тех, кто родился в смешанной семье – в которой отец и мать являлись представителями разных этносов. Примечательно, что наши предки с негативом к вырожденцам не относились, но и не забывали про условия, в которых те родились. «Народная память» у русских была хорошая, а поэтому вырожденцами продолжали называть потомков в нескольких поколениях. В Европе в Средневековье существовал культ национальной идентичности. Объяснялся он просто – на относительно небольшой площади проживали нескольких десятков наций, враждебно настроенных по отношению друг к другу. Сохранение национальной идентичности превратилось в дело чести, а поэтому к вырожденцам относились с пренебрежением. Позже это отношение трансформировалось в откровенное презрение и даже брезгливость. Однако не обошлось без крайностей. По мнению европейцев, вырожденцы – это не только люди с наследственными отклонениями, но и различные асоциальные личности, способные причинить вред тем, кто находится рядом.