Какие праздники отмечают в России и мире 8 апреля

В России и в мире в понедельник, 8 апреля, отмечают разные праздники, связанные со всевозможными сферами общественной жизни. Так, в эту дату празднуют День куража, День российской анимации и Международный день фэншуй.

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День куража

Слово «кураж» было образовано от французского «courage» и означает «отвага» и «мужество». Храбрость и отчаянность, свойственные такому поведению, проявляются как на поле боя, так и в обычной жизни. Испытывая смелость и эйфорию, человек может совершить любой дерзкий поступок, на который в обычной жизни никогда бы не решился.

День российской анимации

Именно 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма — «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Широкая публика из России впервые увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь у насекомых. Сейчас российская мультипликация не теряет высоких позиций, а ее разнообразие поражает воображение.

Международный день фэншуй

Последние десятилетия даосская практика символического освоения пространства стала модным трендом. Люди в разных странах строят дома и расставляют мебель по правилам фэншуй, хотя немногие из них осознают, что речь идет не о простых принципах оформления интерьера, а о философии, в основе которой лежит принцип единения человека и природы.