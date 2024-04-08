Подземелья Кремля: самые необычные находки и открытия

Московский Кремль – средоточие власти и символ российской государственности. Не удивительно, что это место даже в третьем десятилетии XXI века таит в себе множество загадок. Необычные находки и открытия делаются до сих пор. Для этого достаточно спуститься в кремлёвское подземелье…

Наши дни

Сегодня Кремль представляет огромный интерес для учёных, так как этот древний памятник архитектуры полностью не исследован. Его подземелья и вовсе представляют обширную систему ходов, которая соединяла не только все башни, но и объекты за пределами резиденции правителей.

В 2014 году Институт археологии РАН получил разрешение на проведение раскопок на месте демонтированного корпуса № 14, где располагалась военное училище имени ВЦИК. Здание построили в 1932 году на руинах Чудова и Вознесенского монастырей. За первые четыре года раскопок учёные нашли целую коллекцию стеклянных и металлических украшений, а особое внимание поисковиков привлекла декоративная застёжка-фибула – предположительно, она была изготовлена во второй половине XII века.

Ещё один уникальный предмет, найденный неподалёку, – гадательный кубик с отверстием и гравированными знаками (свастика, спираль, решётка). Также были обнаружены фрагмент сирийского кубка, расписанного золотом и эмалью, обломки восточной керамики и свинцовая пломба, которую ставили на текстильную продукцию мастера из одного французского города.

А в 2019 году в фундаменте одной из приказных палат удалось отыскать тайник с оружием армии императора Наполеона Бонапарта. Французские войска были расквартированы в Кремле в 1812 году. Любопытный экземпляр – бутылка вина начала XIX века. Предположительно, её должен был распить сам полководец.

Пыточная, саркофаг и книга с предсказаниями

Раскопки велись и ранее. Так, в конце XIX века археолог Николай Щербатов занимался поисками легендарной библиотеки Ивана Грозного. Место хранения книг ему, конечно, найти не удалось, а вот на вход в коридор с узкими окошками, в котором прежде содержались люди перед пытками, и сами пыточные камеры, исследователь наткнулся. Кроме того, Щербатов в пределах Набатной башни нашёл тайник с древними боеприпасами. Вероятно, эти ядра были запасены для обстрела возможного противника во время осады.

Летом 1985 года строители, проводившие земляные работы на месте Чудова монастыря, в одном из подвалов откопали каменный саркофаг, в котором находилась кукла размером с человека, одетая в военный мундир. Позже стало понятно, что изображала она великого князя Сергея Романова. Дело в том, что бывший генерал-губернатор Москвы погиб в феврале 1905 года на Сенатской площади в результате террористического акта. От взрыва бомбы, брошенной прямо в карету, тело буквально разорвало на куски. Иными словами, хоронить было нечего. Поэтому пришлось изготовить куклу, которую и проводили в последний путь лишь 4 июля 1906 года.

Ещё одна находка связана с именем пророка Льва Федотова, который родился в 20-е годы прошлого века центре столицы. Во время прогулки он случайно пробрался в Кремль через тайный ход и нашёл книгу с предсказаниями. В историю московский школьник вошёл как провидец, но учёные объясняют его феноменальный дар переписыванием информации из найденной книги. Якобы в ней и содержались сведения о будущем России.