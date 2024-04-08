«Не убивать же человека». Как в 90-х делили деньги и власть в российском хоккее

Бандитские разборки 90-х годов не обошли стороной и спорт. В нашем хоккее тогда шёл передел власти, и некоторые считали возможным идти на крайние меры, чтобы отстаивать свои интересы. Жертвой криминальных интриг пал один из самых достойных руководителей в истории российского спорта.

Машину президента Федерации хоккея России (ФХР) Валентина Сыча попросту изрешетили из автомата.

Опытный чиновник

Свою управленческую карьеру Валентин Сыч начал ещё в Советском Союзе, работая в Спорткомитете. Частенько Сыч ездил в загранкомандировки в качестве руководителя делегации СССР. Долгое время его считали одним из самых влиятельных людей в советском спорте. Коллеги и товарищи отмечали его холодный ум при добром сердце. Также Сыч чётко понимал политическую ситуацию, что для человека в его роли было чрезвычайно важно. Некоторые слова, сказанные им в 70-х, сегодня было бы неплохо послушать многим мировым спортивным чиновникам, отстраняющим Россию от международных соревнований.

Вот что говорил Сыч перед стартом зимней Олимпиады в Инсбруке в 1976 году, в годы, которые в политической терминологии принято именовать «разрядкой»:

«Спортивные состязания, особенно такие, крупные, как Олимпийские игры, расширяют контакты, углубляют взаимопонимание и дружбу, a стало быть, успешно служат делу мира и разрядки напряжённости, за что последовательно и настойчиво на протяжении всей своей истории боролась и борется наша страна вместе с другими социалистическими государствами», — приводит слова Сыча «Советский спорт».

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Работал Сыч не только в хоккее, но и в футболе. Однако в начале 80-х ему пришлось оставить руководящий пост в Спорткомитете. Функционер чувствовал, что не вписывается в линию нового руководства, и решил на время сделать паузу. Какое-то время Валентин Лукич занимался академической деятельностью: был главредом журнала «Научно-спортивный вестник», директором Центрального научно-исследовательского института спорта. Вернуться к управлению удалось уже только в 90-е после развала СССР.

Началось всё сразу же со скандала. В 1994 году Сыч победил на выборах президента ФХР, что крайне не понравилось многим из тех, кто тогда держал власть в российском хоккее — прежде всего предыдущему главе организации Владимиру Петрову. Он пытался через суд оспорить победу Сыча на выборах, но тому помогло дипломатическое чутьё. Валентин Лукич довольно быстро перетянул на свою сторону международных чиновников — в частности новоизбранного главу Международной федерации Рене Фазеля, который признал Сыча законным президентом. Любопытно, что Петров всё-таки оспорил через суд назначение своего соперника, но вскоре от должности отказался. Поговаривали, что на него нашёлся некий компромат.

Предпосылки трагедии

С того момента, как Сыч стал главным человеком в отечественном хоккее, у него появилось немало врагов, ведь он очень яростно боролся с коррупцией и прошлыми грешками соратников Петрова. Те, кто был недоволен избранием Валентина Лукича, образовали нечто вроде альянса, хотя официально ни о чём подобном, разумеется, не говорилось. Самыми видными представителями этого движения стали, помимо Петрова, президент Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ) Роберт Черенков и судья из Люберец Александр Артемьев, которого поначалу пытались также двигать на пост президента федерации.

У Черенкова были совершенно чёткие причины не любить Сыча. Едва став президентов ФХР, Валентин Лукич пытался закрыть МХЛ — лигу, в которой играли команды из стран СНГ. Президент считал, что никакой пользы российскому хоккею это не несёт, так как уровень команд из Латвии, Казахстана, Беларуси и Украины был слишком низким. Также Сычу не нравилось, что МХЛ является самостоятельным финансовым субъектом, не подчиняющимся ФХР. На решение этого вопроса чиновнику потребовалось два года: в 1996 году место интернационального чемпионата заняла Российская хоккейная лига.

Артемьевым же, по всей видимости, двигала исключительно жажда власти. Арбитра, который при Петрове занимался вопросами судейства, пытались сделать главой ФХР в 1994 году путём «государственного переворота», но та попытка провалилась. Впоследствии Артемьев периодически угрожал Сычу расправой.

«Я знаю, что, когда избрали папу, все трудовые книжки сотрудников ФХР оказались у Артемьева. Также на него оказался записан микроавтобус «Додж», принадлежавший федерации. Он со своими людьми хотел забрать и автобус «Мерседес», на котором возили сборную, приходил к отцу, угрожал ему. Я спрашивала папу: «Кто это?» Тот махал рукой: «Обычный бандит, которыми окружил себя Петров». Я знаю, что отцу угрожали постоянно», — рассказывала дочь Сыча Виктория Новикова, её слова приводит «Советский спорт».

В 1997-м злопыхатели Сыча постепенно начали переходить от слов к делу. Появились зловещие предвестники грядущей трагедии. До Валентина Лукича дошли сведения, что за его домом следят подозрительные люди. Но почему-то президент ФХР не озаботился тогда дополнительной охраной…

Убийство на дороге

Утром 22 апреля Сыч по традиции выехал на работу со своей дачи. В машине, которой управлял водитель от федерации, также находилась жена Валентина Лукича. По дороге президент ФХР заметил на противоположной стороне дороги машину, о которой ему говорили ранее — в ней находились те, кто следил за ним. «Москвич» стоял на обочине с поднятым капотом. Сыч попросил водителя остановиться, чтобы списать номера.

Однако как только машина Сыча остановилась напротив «Москвича», раздалась автоматная очередь. Поднятый капот служил убийцам прикрытием. Весь «Вольво» президента оказался изрешечён пулями: жена и водитель были ранены, но выжили. Сам Валентин Лукич скончался на месте.

Убийство, разумеется, наделало много шума, и милиция активно взялась за дело. Главные подозреваемые были арестованы уже в августе того же года. Ими стали те самые Черенков и Артемьев, имевшие самые очевидные мотивы. Главным организатором поначалу считали Черенкова, но в конце концов дело против него пришлось прекратить за неимением улик. На суде он выступал лишь свидетелем.

«У меня не было плохих отношений с Сычом! Да, у нас возникали рабочие разногласия, но, с другой стороны, у нас были разногласия гораздо более серьёзные с предшественником Сыча Владимиром Петровым или, скажем, сейчас со Стеблиным. Но не убивать же человека из-за рабочих разногласий! Это в голове не укладывается! Между прочим, когда переизбирали президента ФХР, мою кандидатуру тоже выдвигали, но я отказался, сказав, что отдам свой голос в пользу Сыча!» — говорил Черенков на суде.

В итоге как организатор убийства под суд пошёл Артемьев. Против него играл ещё и тот факт, что все связанные с преступлением люди оказались связанными именно с ним через его родственника Дмитрия Романчикова — бизнесмена, который и занимался, по данным следствия, планированием убийства. Артемьев в итоге получил 15 лет тюрьмы. Исполнителю, которым был бывший прапорщик Вячеслав Пчелинцев, дали 19. Солидные сроки (все больше 10 лет) получили и остальные соучастники. Организатор, впрочем, вины не признал и до последнего продолжал валить всё на Черенкова.

«Самый большой суд — это совесть, и перед ней я чист. Все знают, кто является заказчиком преступления, но не могут и не хотят ничего поделать. Я могу смело посмотреть в глаза Валентине Дмитриевне Сыч, а также своей жене и дочери. Моя совесть перед ними чиста», — сказал он на суде.

Суд также постановил выплатить вдове Сыча компенсацию в размере более 1,5 млн рублей. Однако это стало слабым утешением: она потеряла мужа, а Россия — одного из главных борцов с коррупцией в отечественном спорте.