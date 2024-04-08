Почему раньше Сибирь начиналась сразу за Волгой

Огромная территория, ледяной ветер, тайга, занесённая снегом, дикие звери – именно такой многим представляется Сибирь сегодня. Но где же начинается эта легендарная земля? Несмотря на то, что о существовании жизни за Уралом знали ещё в XV веке, границы этого региона точно установлены не были. Например, изначально Сибирью считались территории сразу за Волгой.

Первые карты

В XV веке итальянский кардинал Стефан Борджиа на чертежах Сибирской Татарии поместил Сибирь на восточный берег Волги. А в 1459 году на карте венецианского монаха Фра Мауро «Провинция Сибирь» занимала место в верховьях Камы и Вятки. Конечно, итальянские карты сегодня можно рассматривать больше как фантастические иллюстрации, нежели научные труды с подробной информацией. Но даже по таким «рисункам» сделать некоторые выводы о том, какой европейцы представляли далёкую Сибирь, можно. Такое расположение говорит о плохом освоении названных территорий.

На русских картах того периода Сибирь является частью татарского ханства, которая также включает в себя северный Казахстан и земли современных Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской и Омской областей. Первую «правдоподобную» карту «Чертёж Сибирской земли» составил в 1667 году тобольский воевода Тобольска Пётр Годунов. Любопытно, что на этой карте север находился внизу, а юг – сверху, расстояния измерялись в «днях конной езды», а реки были нанесены примерно.

Но необходимость в таких картах уже назрела, а поэтому через несколько лет появился более подробный «Чертёж всей Сибири до Китайского царства». На этом плане сибирская территория уже раскинулась вплоть до Китая.

В 1697 году карту составил уже специалист – картограф Семён Ремизов. На его чертеже Сибирь начиналась за Волгой и оканчивалась на востоке Камчаткой.

Из нескольких частей

Сибирь постоянно росла. Вскоре управлять таким огромным регионом стало проблематично, а поэтом в 1822 году по инициативе губернатора Михаила Сперанского Сибирь разделили на два губернаторства – Западносибирское и Восточносибирское.

На рубеже XIX и XX веков Сибирь стала меньше, так как географы стали выделять ещё один район – Дальний Восток, а в советские годы появился ещё и Урал, к которому относились Свердловская и Курганская области. Окончательно порядок в Сибири удалось навести только в XXI веке. К Сибири стали относиться Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский и Красноярский края, республики Тыва, Хакасия, Алтай. Дальневосточными регионами же теперь считаются Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, республики Бурятия и Саха, Чукотский автономный округ.

А к Уралу относятся Свердловская, Курганская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Сейчас площадь Сибири составляет чуть больше 5 млн квадратных километров, а проживают там более 19 млн человек. Но и такое деление – условное, так как привязано оно к административным единицам и федеральным округам.