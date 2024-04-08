Зачем Сталин в 1945 году сделал Украину и Белоруссию «независимыми»

В 1940 году Лига наций перестала существовать, подтвердив свою нежизнеспособность. При этом лидеры стран антигитлеровской коалиции прекрасно понимали, что в будущем без такой организации не обойтись. Естественно, создавать её нужно будет с учётом ошибок предшественницы, то есть наделить большими полномочиями для пресечения агрессии. И вот 1 января 1942 года в Вашингтоне 26 государств-союзников во Второй мировой войне подписали Декларацию объединённых наций. Так появился «предок» ООН.

Все равны

Членами будущей ООН стали, в том числе и Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз и Индия, то есть британские доминионы, которым была «подарена» независимость. Данные действия напрягли Иосифа Сталина, который прекрасно понимал – теперь в организации при решении спорных вопросов англосаксам обеспечено большинство.

В ответ в СССР стал обсуждаться вопрос о наделении формальным суверенитетом всех шестнадцати (на тот момент) союзных республик для вступления в организацию по отдельности. Естественно, США и Великобритания отнеслись к такой идее негативно. Американской президент Франклин Рузвельт и вовсе предложил, чтобы в ООН тогда отдельно вступили все 48 штатов США.

Однако сталинскую инициативу западные партнёры отвергли не категорически, а поэтому начались «торги». Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов предложил принять в ООН отдельно от СССР только Украину, Белоруссию и Литву. Но всё-таки удалось договориться лишь на двух республиках. В итоге Украинская и Белорусская ССР стали членами ООН в числе первых – 24 октября 1945 года.

На трёх стульях

«Игры в формальную независимость» оказались выгодны Сталину. Украина и Белоруссия в ходе Великой Отечественной войны пострадали больше остальных, а, значит, на их восстановление требовались огромные деньги. Собственно, часть удалось получить от Администрации ООН по оказанию помощи и восстановления (UNRRA). На протяжении трёх лет – с 1945 по 1948 года – в Киеве работало официальное представительство UNRRA. Только благодаря этому Украина получила от международной организации продовольственной помощи почти на 190 млн долларов.

Кроме того, независимые Украина и Белоруссия могли смело принимать участие в обсуждении щекотливых вопросов для СССР. Например, Украинская ССР являлась членом Комитета ООН по реализации неотъемлемых прав палестинского народа и Специального комитета ООН против апартеида.