110 лет назад на территории России пытались создать государство в государстве

5 апреля 1919 года разведка молодой Советской республики доложила высшему руководству, что Финляндия на подступах к Петрограду концентрирует войска. Цель: отторжение части российской территории для создания государства Ингерманландия. Со столицей в Питере.

Потеря важного промышленного района и флота в Кронштадте подкосила бы большевиков. Нивелировав завоевания Петра Великого и существенно ослабив Россию - вне зависимости от того, кто победил: белые или красные.

Первая реакция: это не может быть правдой. Как небольшая Финляндия рискнула бы напасть на великую Россию? Нелепо, смешно, безрассудно, безумно.

Согласен, для скептицизма есть пища. Финляндия еще в 1918 году была частью Российской империи. Ленин отпустил финнов на волю, правда, сразу же стал помогать финским большевикам захватить власть. В Финляндии разгорелась война между красными и белыми. Как это представить? А вспомните самые страшные сцены в фильмах о Гражданской войне. И умножьте на два: на финской земле все было страшнее.

Логично предположить, что финнам было не до мифической Ингерманландии - со своей бы страной разобраться. Тем не менее разведка доложила точно: такой проект был. Скажу больше, он был реалистичен.

Историки-профи не любят сослагательного наклонения. У меня преимущество: я не историк. И рискну нахально утверждать, что при определенном стечении обстоятельств Ингерманландия могла возникнуть на политической карте мира. Хотя просуществовала бы недолго. Накачавшая в сражениях бицепсы Красная армия прекратила бы страдания этого географического недоразумения. Но Гражданская завершилась через три года: в 1922-м. В 1919 году у нас войск для защиты Питера не было. А у врагов - с избытком. Карл Маннергейм мог выставить до 100 тыс. штыков. Белые вели переговоры с Антантой, у которой под ружьем было 45 млн солдат. Первая мировая окончена, враги капитулировали. От атак финнов, может, мы бы и отбились. А вот от миллионных десантов Антанты вряд ли.

Прекрасная земля

Что такое Ингерманландия? Древняя земля на Северо-Западе России, чьи границы многократно менялись - в зависимости от эпохи. Понятие "границ" в этом случае условно, т.к. государством оно никогда не было. Что и неудивительно, т.к. его населяли финно-угорские племена. В древности они отличались тягой к перемене мест. К примеру, это ведь они были первыми обитателями Кремлевского холма. Строили городища, молились своим языческим богам. Появлялись внезапно, бесследно исчезали. Мистика, но так было и с поселением в Кремле: просто взяли и исчезли.

Государств они точно не создавали и даже созданием письменности не озаботились. Толком непонятно даже происхождение названия Ингерманландия. Много версий: и по имени какой-то сказочной принцессы, и по реке Ижоре (язык сломаешь: Инкеринйоки). Слово "ланд" ("земля") придумали позже шведы. А окончание "я" - определенно от русских.

А кому-то в слове Ingermanland видится German. Хотя немецкие колонисты прибыли сюда едва ли не позже всех: в XVII веке. Пожалуй, наиболее реалистичная версия - от финского inkeri maa ("прекрасная земля"). Что говорит о незаурядном чувстве юмора древних финнов. Это сегодня здесь все прекрасно, а вот в старые времена неугодья да топи. Одни мистические Вепсские болота чего стоят.

Если не вдаваться в мистику древних этносов и легенд, то историю края можно изложить упрощенно. Изначально это финно-угорская земля под властью Великого Новгорода. Затем завоевана Ливонским орденом. Его рыцари боролись с язычеством саами, водь, ижорцев и пр. племен, насаждая веру Христову. Долго Ингерманландией владела Швеция - до того, как Петр I ее не отвоевал.

Если "поместить" Ингерманландию на современную карту, то она окажется в Ленобласти, плюс крохотный кусочек в Эстонии. До революции название было популярно: в ее честь называли полки и корабли. Да и предыдущее название Санкт-Петербургской губернии - Ингерманландская.

Кому ты нужна

Зачем было городить этот странный огород - создавать непонятное государство на финских штыках? Или как худший для нас вариант - на штыках Антанты. От имени "верховного правителя России" адмирала Колчака переговоры с бароном Маннергеймом вел генерал Юденич (представитель Колчака в Париже). Колчак в целом поддержал проект "Ингерманландия". Возникает вопрос: как же русские генералы и адмиралы допускали мысль о растаскивании великой неделимой России на какие-то государства?

© Адмирал Колчак

А они не допускали. Это ведь Ленин дал Финляндии независимость. А полководцы-монархисты никуда финнов из состава империи не отпускали. То есть если бы Деникин (Врангель, Кутепов и пр.) взял Москву, финской независимости пришел конец. По замыслу белых и Ингерманландия была бы частью России - как автономная Финляндия. Элита финской армии чуяла подвох. К тому же барон Маннергейм хоть и показал себя прекрасным полководцем на стороне финнов, был по сути русским генералом. В 1919 году ему 52 года. Из них он только год прослужил Финляндии, а больше 30 лет - Российской империи.

Насыщенная биография: спас репутацию Николая II во время коронации: царь выронил саблю, Маннергейм успел ее подхватить. Вроде мелочь, но тогда таким вещам придавали колоссальное значение. Участник Русско-японской и Первой мировой войны. Пересекался на сопках Маньчжурии с Семеном Буденным (оба позже станут маршалами). По слухам, в 1924 году тайно приехал в Ленинград, и, отстояв очередь на морозе, посетил Мавзолей Ленина.

Знал восемь языков, но не выучил финский. (Нацгерой Финляндии не знал языка своей страны!) Дружил с Гитлером, принимал от него дорогие подарки: "Мерседес" и вездеходы. Отдаривался с выдумкой: как-то прилетел в Берлин и презентовал фюреру... пистолет-пулемет "Суоми". У Гитлера оружия хватало, но "Суоми" он принял. А на следующий день, как описывает в мемуарах рейхминистр вооружения Германии Альберт Шпеер, Гитлер вдруг пропал. Найти его удалось в тире, Адольф самозабвенно лупил по мишеням.

Вообще-то, это сюрреализм чистой воды: Гитлер палит из автомата, а Маннергейм и вся верхушка Третьего рейха терпеливо ждут. Но Шпееру в этом случае можно верить. Гитлер временами пытался убедить окружающих, что он не штабная крыса, а боевой ефрейтор. И к Маннергейму он испытывал особые чувства: мог в разгар войны прилететь к Карлу в Хельсинки на день рождения.

Вообще-то только за это Маннергейм мог оказаться на виселице в Нюрнберге. Сталину в 1945-м принесли на подпись список военных преступников. В списке был Карл Маннергейм. Сталин взял красный карандаш и... вычеркнул.

© Карл Маннергейм

Возможно, чего-то мы не знаем о Карле Маннергейме. Хотя если поставить вопрос ребром - где сейчас барон, то я на стороне тех, кто уверен: в аду. За Ленинград, за его блокаду. И прощения не будет.

Война отменяется

Но в 1919 году элита финской армии не могла знать своего будущего. Гитлер тогда был никем, да и до "зимней войны" с СССР, кто бы ее ни спровоцировал, были два десятилетия. Стоял вопрос: идти ли на Питер, создавать ли Ингерманландию? Маннергейм интенсивно переписывался с Колчаком, просил гарантий независимости. Но не прямым текстом, а прозрачными намеками. Переведу их переписку с дипломатического на человеческий язык. Маннергейм: если пойдем на Питер, то признаешь нашу независимость? Колчак: ты же русский генерал, сам все понимаешь.

Русский генерал и шведский барон Карл Маннергейм все правильно понял. И никуда не пошел.

А история пошла по своему пути. По самому лучшему (для нас и финнов) варианту.

Умничать и проводить философские исторические параллели не стану. Просто помечтаю вслух: вот бы и в будущем все было так.