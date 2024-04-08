Как украинская чемпионка перешла под флаг России за миллион

Практически весь апрель всё внимание любителей шахмат будет приковано к претендентскому турниру, который стартовал в Торонто. Одной из главных фавориток женской части соревнований является россиянка Екатерина Лагно. Смелая, стратегически обдуманная и талантливая шахматистка входит в тройку основных претендентов на итоговый успех.

На турнире в Торонто Лагно столкнётся с достойными соперницами, среди которых выделяются представительница Китая Тань Чжунъи и соотечественница Александра Горячкина, с которой Екатерина уже успела сыграть вничью в 1-м туре. Однако история Екатерины Лагно не всегда была связана с российским флагом. До 2014 года она выступала за Украину.

Родившись во Львове, она начала играть в шахматы в раннем детстве и уже в двухлетнем возрасте проявила удивительный талант к этой игре. В 1999 году Екатерина стала чемпионкой мира среди девочек до 10 лет. Спустя два года ей покорилось и континентальное первенство в своей возрастной категории. В 12 лет она стала самым молодым гроссмейстером среди женщин в истории, что поразило многих любителей этого вида спорта и привлекло к ней внимание всей шахматной общественности.

В дальнейшем Лагно продолжала удивлять своими достижениями, выигрывая крупные международные турниры и становясь неизменным участником шахматных Олимпиад и мировых первенств. В составе сборной Украины она выиграла множество золотых медалей, включая победу на шахматной Олимпиаде в Турине в 2006 году и на командных чемпионатах мира и Европы в 2013 году. Её игровой стиль и профессионализм сделали Екатерину одной из ведущих фигур в мировом шахматном сообществе.

Однако, несмотря на успехи девушки, отношения между спортсменкой и украинской шахматной федерацией были напряжёнными. Ещё в 2013 году Екатерина Лагно приняла решение переехать в Москву и начать процесс смены гражданства. Этот шаг был хорошо продуман и спланирован заранее. Даже Кирсан Илюмжинов, который в то время возглавлял Международную федерацию шахмат (ФИДЕ), подтвердил, что Лагно обратилась с этой просьбой к организации. В марте 2014 года стало официально известно о смене спортивного гражданства Екатерины.

Процесс натурализации, однако, не прошёл гладко из-за протеста, поданного украинской шахматной федерацией. В то время критика и обвинения в адрес Лагно со стороны соотечественников стали неизбежными. В комментариях к новостям о её переезде в Россию украинцы не сдерживались в выражениях, называя её в лучшем случае «предательницей», а в худшем «продажной женщиной», полностью игнорируя все её заслуги перед страной.

Украинцам не удалось остановить переход Лагно, несмотря на многочисленные попытки. ФИДЕ вступилась за шахматистку и одобрила её трансфер решением международного президентского совета, большинство членов которого проголосовало «за». Илюмжинов пояснил, что это решение не имело никакого политического подтекста. В ФИДЕ просто хотели обеспечить Лагно игровой практикой, которую она могла бы потерять.

Однако представителей России обязали компенсировать украинской федерации потерю шахматистки. Была выставлена существенная, но весьма приемлемая цена в € 20 тыс.. По курсу 2014 года это равнялось примерно одному миллиону рублей. Федерация шахмат России без проблема заплатила эту сумму, и переход Екатерины под российский флаг состоялся.

Наверняка украинская сторона ещё много раз жалела, что так легко «продала» свою спортсменку. За последние 10 лет она выиграла множество титулов и званий в статусе российской шахматистки. А ведь ей только 34 года, и, вероятно, самые значимые победы у неё ещё впереди.