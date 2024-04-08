Как носили обручальные кольца в разные эпохи в разных странах

Обручальное кольцо — символ брака в большинстве стран мира. Многие считают, что традиция обмениваться кольцами берет истоки в христианстве. Но ученые выяснили, что это не так. Археологические раскопки показали, что некоторые пары носили эти украшения еще в 4 тысячелетии до нашей эры. А приход христианства просто сделал обручальные кольца обязательным атрибутом церемонии бракосочетания. Правда, в разных странах в разные эпохи носили их по-разному.

Безымянный палец

В наши дни обручальные кольца традиционно носят на безымянном пальце. Оказывается, первые украшения такого типа, изготовленные из стеблей конопли и осоки, также украшали безымянные пальцы древних. Описания этой традиции египтологи нашли в египетских письменных источниках, появившихся 6 тыс. лет назад.

Есть много гипотез, почему был выбран именно этот палец. Наиболее распространенная говорит о том, что именно в нем мастера мумификации нашли вену, непосредственно связанную с сердцем. Поэтому безымянный палец и сейчас связывают с сердцем. Версия очень спорная, но зато жутковатая и очень романтичная. Античные ученые Плутарх и Аппиан также писали в своих трудах о «вене любви». Египетскую традицию переняли в Древней Греции и Риме. Только кольца изготавливали уже из металлов, в том числе драгоценных. В Риме, в день свадьбы, кольцо от жениха получала не только невеста, но и ее родители. Для родни суженой заказывали простое, железное кольцо.

В христианской культуре обручальное кольцо тоже носят на безымянном пальце. О «сердечной вене» уже никто не упоминает, но зато есть другие объяснения. Считалось, что правая рука символизирует веру и мудрость. Ею крестятся, благословляют, приветствуют друг друга и выполняют самую точную работу.

Средний палец

В Англии в эпоху раннего Средневековья кольцо все носил и на среднем пальце правой руки. Немного позднее невестам начали надевать кольца на средний палец левой руки. В то время считалось, что это символизирует подчинение мужу.

Тогда все почему-то верили, что Иосиф надел Марии кольцо именно на этот палец. В Евангелии об этом не было ни слова, но вот прочитать его мог далеко не каждый из-за плохой грамотности населения. Проповедники могли очень вольно обращаться с первоисточниками, ведь опровергнуть их слова могли единицы

Указательный палец

В Древней Руси во время свадьбы кольцо жениху и невесте надевали на указательный палец. Но так было лишь до принятия христианства. С приходом православия перешли на греческий манер и начали использовать безымянные пальцы. Иудеи до завоевания их страны римлянами не знали обручальных колец. Невесте жених дарил монетку, в знак того, что обязуется обеспечивать ее материально.

Римляне принесли евреям моду на кольца, но строгого правила для их ношения не было. Чаще всего ими украшали указательный и безымянный палец, но иногда и большой. Сегодня в иудаизме скрепляют брачные узы кольцом на безымянном пальце, как это практикуется и у христиан.

Большой палец

В Англии 15-17 столетий была мода на ношение обручального кольца на большом пальце. Сложно сказать, с чем это связано, но есть некоторые предположения. Историки считают, что остальные пальцы были заняты другими кольцами и перстнями, драгоценными. Именно в это время было принято определять статус человека по украшениям на его руках.

В 1680 году британский ученый и богослов Генри Суинбер в своем «Трактате о супруге» советовал не изменять римским традициям и носить обручальные кольца только на безымянном пальце. Он напомнил о древнем поверье, которое связывало этот палец с сердцем человека.