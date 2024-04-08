Новая тайна темной энергии: как замедлилось расширение Вселенной

Вселенная по-прежнему расширяется, но, возможно, скорость расширения в последнее время замедлилась по сравнению с несколькими миллиардами лет назад. Это показали первые результаты самых точных измерений ее эволюции, передает Рhys.org. Если эти результаты подтвердятся, это еще больше углубит тайну темной энергии и, вероятно, будет означать, что в научном понимании космоса не хватает чего-то важного.

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Эти сигналы изменения скорости нашей Вселенной были обнаружены спектроскопическим инструментом темной энергии DESI, который установлен на вершине телескопа Национальной обсерватории Китт-Пик в американском штате Аризона. Каждый из 5000 оптоволоконных роботов инструмента может наблюдать галактику в течение 20 минут, что позволяет астрономам составить крупнейшую в истории трехмерную карту Вселенной. Ученые DESI уже составили карту, включающую 6 млн галактик и квазаров, используя свет, простирающийся на 11 миллиардов лет в прошлое Вселенной.

«Мы измерили положение галактик не только в пространстве, но и во времени, потому что чем дальше они находятся, тем больше мы возвращаемся во времени во все более и более молодую Вселенную», — Арно де Маттиа, соруководитель интерпретации данных DESI.

Миссия DESI — пролить свет на природу темной энергии — явления, которое, как считается, составляет примерно 70% Вселенной. Уже более века ученые знают, что Вселенная начала расширяться после Большого взрыва, 13.8 миллиардов лет назад. Но в конце 1990-х годов астрономы обнаружили, что она расширяется со все возрастающей скоростью. Это было неожиданностью, поскольку считалось, что гравитация материи — как нормальной, так и темной — замедляет Вселенную. Силу, которая ускоряет расширение Вселенной назвали «темная энергия». Совсем недавно было обнаружено, что ускорение Вселенной значительно усилилось примерно через шесть миллиардов лет после Большого взрыва. В противостоянии между материей и темной энергией последняя, безусловно, имеет преимущество. Скорость расширения Вселенной называется «космологической постоянной».

Директор DESI Майкл Леви заявил, что на данный момент первые результаты прибора демонстрируют «фундаментальное согласие с нашей лучшей моделью Вселенной, но мы также видим некоторые потенциально интересные различия, которые могут указывать на то, что темная энергия меняется со временем».

То есть данные, кажется, показывают, что космологическая постоянная на самом деле не является константой. Это может свидетельствовать о том, что после резкого ускорения через шесть миллиардов лет после Большого взрыва расширение Вселенной, замедлилась.