«Айпод XVIII века»: какие секреты скрывает трость императрицы Екатерины II

Необычную трость, созданную в Париже в XVIII веке из черепахового панциря, золота и жемчуга, показали в Эрмитаже. Она принадлежала императрице Екатерине II.

© Российская Газета

Один из секретов трости кроется в наконечнике изделия - это часы с циферблатом из белой эмали.

Государственный Эрмитаж

Один из секретов трости кроется в наконечнике изделия - это часы с циферблатом из белой эмали.

Как рассказали в музее, изящный аксессуар хранит в себе сразу несколько секретов. Так, представляет интерес набалдашник, который выполнен в виде орлиной головы. При этом ноздри птицы украшены сапфирами, глаза - выложены рубинами. Набалдашник также покрыт россыпью жемчужин.

Но и это еще не все - в набалдашник вмонтирован музыкальный механизм. Он включается нажатием специальной золотой кнопки.

© Государственный Эрмитаж

"Так, в любой момент времени хозяин трости мог наполнить пространство музыкой – прямо айпод XVIII века", - шутят в музее.

Интересен и наконечник изделия, скрывающий часы с циферблатом из белой эмали. Чтобы их сюда вместить, наконечник снабдили круглым утолщением. Оно же является и своего рода защитой.

Известно, что необычная трость принадлежала императрице Екатерине II. Исследователи отмечают, что предмет был выполнен исключительно в декоративных целях, так как его размер меньше обычного.

© Государственный Эрмитаж

"В коллекции Эрмитажа около 25 тысяч предметов одежды и аксессуаров. В силу своей хрупкости они не могут экспонироваться постоянно, но периодически участвуют в выставках", - отмечает официальный Telegram-канал Государственного Эрмитажа.

Принадлежащей императрице аксессуар - как раз такой уникальный экземпляр.

Кстати, Екатерина II очень любила трости. Одна из самых впечатляющих была подарена императрице датчанами после русско-турецкой войны

Это трость из желтого камыша с золотым набалдашником, украшенным бриллиантами, гранатами и эмалями. На одном из эмалевых медальонов изображена аллегорическая женская фигура с рогом изобилия.

В набалдашнике скрыт механизм, при поворотах которого сменяют друг друга миниатюры, посвященные событиям русско-турецкой войны 1768–1774 годов.