Британский турист приехал в Зимбабве, увидел леопарда и умер через пару дней

Британский турист по имени Эндрю Слейтер отправился в долгожданную поездку в Зимбабве, где увидел леопарда и умер через несколько дней после этого. Соответствующей информацией поделилось издание Yahoo News UK.

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Инцидент, о котором идет речь, произошел осенью минувшего года. В этот период 74-летний Слейтер принял решение поехать в Африку на сафари-тур. В ходе путешествия гражданин Великобритании исполнил свою мечту — увидел леопарда и сделал его фотоснимки.

Через пару дней после памятного события у Эндрю Слейтера остановилось сердце. Британец был госпитализирован в медучреждение, однако спасти его не смогли, следует из материала издания.

В прошлом году на Канарских островах нашли мертвым британского туриста. Он пропал в местной воздушной гавани, когда собирался возвращаться на родину. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

В индийском питомнике лев растерзал мужчину, который хотел сделать с хищником памятную фотографию в его клетке. Об этом сообщило издание Times of India. Со слов очевидцев, мужчина был нетрезв и провоцировал льва.