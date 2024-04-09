Приметы и поверья на 9 апреля: что нельзя делать в день Матрены Настовицы

9 апреля православная церковь отмечает день памяти мученицы Матроны Солунской. В народе праздник получил сразу два названия – Матрена Настовица и Полурепица.

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Согласно традиции, в этот день нельзя надевать поношенную и грязную одежду. Это может привести к серьезной болезни. Но чистыми должны быть не только вещи, но и мысли. Иначе в вашей жизни может начаться черная полоса.

Необходимо также воздержаться от споров и ссор не только с близкими людьми, но и со знакомыми и коллегами по работе. Есть опасность серьезно обидеть человека и навсегда прекратить с ним общение. Постарайтесь проявить побольше милосердия и терпения. Рекомендуется воздержаться и от покупок. В противном случае можно столкнуться с банкротством и нищетой. Деньги, которые уйдут на покупку безделушки, в скором времени смогут понадобиться для чего-то более крупного. Также, если захотите подсчитать ваши сбережения, лучше это сделать до обеда. Так вы сможете сохранить финансовое положение вашей семьи. Женщинам и девушкам, которые находятся в браке, не стоит в этот день без повода ревновать своих избранников. Есть шанс того, что он может действительно начать изменять вам. Также представительницам прекрасного пола стоит воздержаться от косметических процедур и манипуляций. Это может привести к проблемам с кожей.

9 апреля стоит посвятить занятию домашними делами. Однако в старину считали, что ни в коем случае в этот день нельзя перестилать простыни и менять одеяла с подушками. Якобы таким образом можно изменить свою судьбу в худшую сторону. Эта дата также подходит для встреч с друзьями и близкими людьми, которых давно не видели. От них можно узнать что-то новое и получить полезную информацию. Если у вас есть долги и неоплаченные счета, стоит разобраться с ними как можно быстрее. Тогда вы больше не будете нуждаться в заемных средствах и ситуация с финансами в вашей семье улучшится. Сны, которые вам приснятся, обязательно нужно запомнить, потому что они могут послужить ответом на волнующие вас вопросы.

Не стоит забывать и про народные приметы. Если увидели утром туман – значит урожай будет богатым. Облака синего цвета сигнализируют о приближающемся дожде. А если встретили мурлычущую кошку по дороге на работу или учебу, значит будет теплая погода.