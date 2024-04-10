Свыше десяти собак отловили в Чите за сутки

За прошедшие сутки в Чите отловили 16 безнадзорных собак, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Отлов производился по адресам: СНТ «Мечта», улица Зелёная, 39 - 6 собак, Волочаевская, 6 - 1, Ясная, 7 - 2 собаки, Агинский тракт, 53 – 2 собаки, Байкальская, 17 - 1, микрорайон Опытный 2 - 4.

Напомним, на планерке в городской администрации говорилось о том, что владельцы потерянных собак должны быть готовы оплатить их содержание в приюте. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела из-за нападения стаи собак на ребенка в Чите.