Как Петр I в Москве чистоту наводил: 325 лет его знаменитому указу

Смотришь на чистые и ухоженные улицы Москвы и сложно поверить, что так было не всегда. Тем не менее, еще в конце XVII века грязь была неотъемлемой частью городского пейзажа. Москва в этом плане мало чем отличалась от других европейских городов. Ее жители исправно выливали помои и прочую гадость прямо на улицы. Такая антисанитария периодически порождала эпидемии, уносящие множество жизней. Но вопрос с чистотой улиц по-прежнему оставался открытым.

Первые дворники появились в России еще при царе Алексее Михайловиче, который утвердил новый свод законов - "Соборное уложение" 1649 года. В него вошел "Наказ о градском благочинии", который стал первым шагом к созданию будущей системы отечественного жилищно-коммунального хозяйства. Именно тогда появились новые служилые люди, которых стали называть дворниками.

Правда, по-настоящему заметными фигурами они стали только в начале ХХ века. Тогда дворники не только подметали и поливали улицы, убирали снег, пилили, кололи и носили в квартиры дрова, но и следили за порядком: предупреждали правоохранителей о сборищах, присутствовали в качестве понятых во время обысков и при арестах. Но все это будет потом. А пока шла вторая половина XVII века, на престол взошел царь-реформатор Петр I. Некоторые из почти 4000 им изданных указов и манифестов были посвящены благоустройству и чистоте городов.

Самым известным стал указ Петра I "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки". Издан он был ровно 325 лет назад - 9 апреля 1699 года. Документ обязывал москвичей не выбрасывать мусор на улицы, следить за чистотой дворов и мостовых. Все отходы вывозить за пределы города и засыпать землей. А "кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено наказание - битье кнутом, да с них же взята будет пеня". Если нарушитель был злостным и попадался несколько раз, то наказание ужесточалось, а сумма росла. Штраф мог составить 10 рублей, немалые по тем временам деньги. Это было жалованье пяти стрельцов за полгода. (Стрелец получал 4 рубля в год.) На эти деньги можно было купить отличную избу.

Отчасти указ сработал. Но образцом порядка город не стал. Об этом свидетельствуют воспоминания современников о том, как весной 1702 года на улицах Немецкой слободы "грязь доходила по брюхо лошадям". Писатель и журналист Михаил Пыляев в книге "Старая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы" отмечал: "насколько непроходимы были улицы Москвы от грязи, видно из того, что иногда откладывались в Кремле крестные ходы". Еще в середине XIX столетия в Москве зловоние было чуть ли не повсеместным. Ведь во многих дворах часто не было даже выгребных ям. А по городу передвигались ничем не покрытые обозы с нечистотами.

Но император не сдавался. В 1712 году вышел новый указ, согласно которому каждые 10 московских дворов выбирали десятского, обязанного следить за чистотой на больших улицах, уборка должна была проводиться по утрам. Также при Петре I в столице начали прокладывать канализацию, а на улицах устанавливать урны.

Дело Петра Алексеевича продолжила Екатерина II. Императрица повелела "накрепко запретить и неослабно наблюдать, чтобы в Москву-реку и прочие через город текущие воды никто никакого сору и хламу не бросал и на лед нечистот не вывозил". А на городское самоуправление, утвержденное "Жалованной грамотой городам" в 1785 году, она возложила обязанности по благоустройству и оказанию жилищно-коммунальных услуг.

Но принципиально ситуация с чистотой на улицах Москвы изменилась лишь в конце позапрошлого столетия, когда появилась канализация.