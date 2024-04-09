За что жена Черчилля поблагодарила советских детей

Раритетное письмо Клементины Черчилль, супруги премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, обнародовал Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД).

© Imperial War Museum

Документ представляет собой благодарственное письмо, которое 8 апреля 1945 года Клементина Черчилль отправила детской группе Театра санитарного просвещения. Оно было написано во время визита супруги Уинстона Черчилля в СССР.

© РГАНТД

"Театр санитарного просвещения существовал при Центральном научно-исследовательском институте санитарного просвещения в 1924-1938 гг., - уточнили в РГАНТД. - В ноябре 1941 года его деятельность была возобновлена в связи с военными условиями, ликвидирован с 15 февраля 1947 года. Театр занимался пропагандой в драматургической форме - общедоступной и эмоционально насыщенной - медицинских, гигиенических, санитарно-оборонных знаний, здорового образа жизни, методов профилактики заразных болезней".

Детская группа была создана в мае 1942 года. Если взрослую труппу набирали из актеров-профессионалов, то в детскую часть входило около 30 московских школьников от 8 до 15 лет; дети проходили серьезный отбор. Выбор падал на ребят со сценическими данными, хорошим голосом и музыкальным слухом. Спектакли детской группы, проводившиеся и в школах, были рассчитаны на зрителей всех возрастов. Они пользовались большим успехом у пациентов госпиталей. Всего за два года детская группа дала 219 спектаклей, в том числе 101 - в госпиталях.

"Это был театр "малых форм": обе группы ставили одноактные пьесы, скетчи, драматические этюды, водевили, музыкальные комедии, эстрадные номера; все выступления были бесплатными, - добавляют в архиве. - В создании репертуара участвовали драматурги и писатели в тесном союзе с методистами-врачами".

Визит Клементины Черчилль в СССР продолжался с 31 марта по 12 мая 1945 года, в нашу страну она приехала по приглашению советского Красного Креста. Супруга премьер-министра посетила Москву, Ленинград, Сталинград, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Одессу.

В Москве в начале апреля она и побывала на спектакле детской группы Театра санитарного просвещения, а через несколько дней направила юным артистам письмо с теплой благодарностью за спектакль и полученные памятные подарки.

"Дорогие дети! Мне хочется поблагодарить Вас за чудесное представление - спектакль, который был показан Вами по случаю моего посещения Института. Мне было очень жаль, что пришлось уйти до конца программы, но я себя не очень хорошо чувствовала, и мой доктор настоял, чтобы я ехала домой. Мы все были в восхищении от Ваших очаровательных подарков, которые мы возьмем домой и будем бережно хранить. Искренне Ваша, Клементина Черчилль", - таким был текст послания.

К письму был приложен перевод с английского оригинала, отметили в РГАНТД. Эти документы отнесены к категории особо ценных, на оригинале письма имеется автограф Клементины Черчилль.

Клементина Огилви Спенсер-Черчилль (1885-1977 гг.) - супруга премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, возглавляла "Фонд помощи России Красного Креста" в 1941-1951 гг. Под ее руководством проходил сбор помощи Советскому Союзу в виде лекарств, хирургических инструментов, медоборудования и продуктов - всего на сумму около 9 миллионов фунтов стерлингов.