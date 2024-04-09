Новый миропорядок, полный хаос и порталы в ад: кого и почему так напугало солнечное затмение?

Полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать в Западном полушарии 8 апреля, породило небывалое количество теорий заговора. Конспирологи из США предрекали, что некие «элиты» воспользуются редким астрономическим событием, чтобы объявить военное положение и запустить воздушные шары с ядовитым газом. Тем временем, по их мнению, НАСА поможет вернуться древнеегипетскому змею Апопу, а в Цюрихе откроются порталы в ад.

Конспирологи ждали, что «элиты» устроят хаос ради воцарения нового мирового порядка

Полное затмение можно наблюдать не на всей территории США. Желающие своими глазами увидеть необычное явление хлынули в районы страны, которые накроет тень. Многие места оказались совершенно не готовы к такому наплыву туристов. Кое-где местные власти предупредили о возможной перегрузке сотовых сетей. В некоторых городах объявили чрезвычайное положение и привлекли к обеспечению порядка Национальную гвардию.

Ряд конспирологов счел это подтверждением того, что «элиты» собираются использовать затмение в своих целях.

«Масонские ритуалы готовятся по всему миру для введения нового мирового порядка», — Алекса Джонса. Известный конспиролог Дэвид Стрейт предположил, что правительство воспользуется кратковременной темнотой, чтобы запустить многочисленные шары с ядовитым газом

По мнению другого популярного конспиролога, использующего псевдоним Health Ranger, «наше террористическое правительство» под предлогом затмения отключит электроэнергию и все средства связи, чтобы вызвать хаос в стране.

«Это довольно удобно, если нужно ввести военное положение и установить диктатуру, пока [Дональд] Трамп не победил на выборах в ноябре», — пишет он.

В день затмения якобы запустят Большой адронный коллайдер и спутники с именем египетского змея

Авторы некоторых теорий заговора пытались найти «зловещие» события, по случайности выпавшие на тот же день, что и затмение. Они обратили внимание, что якобы именно 8 апреля ЦЕРН собирается запустить Большой адронный коллайдер, который не работал два года. В действительности это не совсем так: серия экспериментов с использованием коллайдеров началась еще в марте.

«Рыжие телицы из Техаса прибыли в Израиль на заклание во время солнечного затмения, — цитирует Wired еще один конспирологический канал в Telegram. — И в тот же момент ЦЕРН будет открывать демонические порталы».

Другие заметили, что НАСА готовит запуск трех аппаратов для изучения влияния затмения на верхние слои атмосферы в рамках проекта с кодовым названием APEP (Atmospheric Perturbations around Eclipse Path). Эта аббревиатура совпадает с английским написанием имени изначального змея Апопа, который в древнеегипетской мифологии олицетворял зло и хаос, что тоже крайне возбудило конспирологов.

Илон Маск изменил название Twitter на X. Мать его детей, Граймс, запостила странное изображение прямо перед ковидом, в котором буквально говорилось все, что случится, вплоть до трех прививок. На той же картинке под ковидом есть солнечное затмение. А еще ниже — цветок между двумя драконами. 2024-й — год Дракона. Цветок лотос начинает цвести в Китае 8 апреля. И затмение — тоже 8 апреля из поста на Reddit

Все эти совпадения, как пишет IFLScience, для конспирологов означают одно: грядут массовые человеческие жертвоприношения.

8 апреля в Западном полушарии наблюдается полное затмение Солнца

Затмение Солнца началось в 19:39 и закончится в 22:55 по московскому времени, при этом максимальная его фаза приходится на 21:17 по Москве, а полная фаза продлится 4 минуты 28 секунд. Трансляцию затмения, которую ведет НАСА, можно увидеть на YouTube.

Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем. В этот момент спутник на короткое время полностью или частично закрывает собой звезду. Такое явление видно только из некоторых точек земного шара — тех, куда падает лунная тень. Оттуда, куда тень не падает, виден обычный солнечный диск.

В России затмения Солнца 8 апреля видно не было

Полную фазу затмения, то есть когда силуэт Луны полностью закрывает видимый с Земли участок Солнца, могут наблюдать только жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океане, сообщает Московский планетарий. Частная фаза — когда Луна закрывает Солнце частично — была видна из Северной и Южной Америки, акваторий Тихого и Атлантического океанов.

Следующее солнечное затмение смогут наблюдать жители юга Чили и Аргентины 2 октября 2024 года. Правда, оно будет не полным, а кольцеобразным.