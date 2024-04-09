Прусские древности: история кирха Альт Ляппинена

В прошлом выпуске «Прусских древностей» мы с вами ездили в поселок Ясное на самую границу с Литвой. И упоминали в этом выпуске речку Кауке (ныне Матросовка), по которой и получил название Каукемен-Ясное, в котором расположена изящная кирха 1706 года. Древность, к которой мы поедем сегодня, расположена как раз почти на берегу этой самой Кауке-Матросовки, и может так статься, что навигатор поведет некоторое количество километров по дороге вдоль этой речки. Кстати, несмотря на то, что наша новая героиня ненамного старше кирхи Каукемена, она совсем не похожа на нее — да и на все прусские древности. Итак, кирха (а точнее — руины кирхи) Альт Ляппинена, с авторством которой связана почти детективная история.

© InScience

Современное название населенного пункта, в который мы сегодня отправляемся — Большие Бережки (да, есть еще и Малые, на другой стороне канала. Но моста между ними сейчас нет — он был взорван, — а до ближайшего моста ехать и ехать). Этот поселок дважды менял название. До 1946 года он назывался Раутенскирх, а до 1938 года — Альт Ляппинен. Документальная история этой местности начинается с имения графов Кайзерлингов Раутенсбург, которое было построено в 1673 году чуть дальше по каналу. В советское время это место получило название Малиновка — но ныне его уже нет.

А дальше начинается интересная и детективная история, связанная с тем, что по памятникам Калининградской области практически нет научной литературы.

Во всех статьях об этом памятнике на русском — даже тех, которые опираются на работы энтузиаста, краеведа и архивиста Анатолия Бахтина — мы читаем следующую историю: в том же 1673 году скончался владелец Раутенсбурга, граф Филипп де ла Чиз (1626-1673). Его вдова, Луиза Катарина фон Чиз, урожденная Рауттер (часто пишут «Луиза фон Райтер» или фон Вальдбург, 1650-1703), заказывает архитектору Филиппу фон Хицу весьма необычный храм в память о муже.

Нам захотелось узнать побольше о таком талантливом архитекторе, да и о заказчике. И, стоило только заглянуть в немецкую Википедию, оказалось, что не существовало никогда ни богатого аристократа графа Филиппа де ла Чиза, ни архитектора Филиппа фон Хица. Существовал, жил и творил — в том числе вместе со своей второй женой и соратницей Луизой Катариной — уроженец Голландии с пьемонтскими корнями Филипп/Филиппо де/ди Кьезе (Philipp de Chièze, Philippo di Chieze). Камер-юнкер, придворный архитектор и генерал-квартирмейстер при дворе Фридриха Вильгельма Бранденбургского. Какими-то дивными путями вельможа превратился в графа де ла Чиза (удивительно, но его жена стала фон Чиз), а архитектор — де ла Хицем.

Но это один и тот же человек, который построил (хотя источники расходятся — был ли он архитектором или прорабом-строителем) такие здания, как городской замок Капут близ Потсдама (не путать с ансамблем Сан-Суси), Берлинский монетный двор, несколько каналов. Кстати, канал, проходящий мимо кирхи Альт Ляппинена, тоже спроектирован и строился под руководством де Кьезе, а после его внезапной смерти достроен его супругой. Которая родилась как фон Рауттер (а не Райтер), а овдовев, вышла замуж и стала уже фон Вальдбург.

Отметился де Кьезе и еще одним интересным изобретением. Именно он придумал берлину — особый тип экипажа, очень удобного для путешествий одного-двух человек.

Проект очень необычного для Восточной Пруссии здания в своем имении Филипп де Кьезе создал сам, но воплотить в камне не успел. Дело завершила его супруга. В результате получилось очень и очень интересное сооружение. Все источники пишут, что кирха построена в «византийском стиле», хотя это некоторое преувеличение.

Главное «византийское» в этой кирхе то, что это не базиликальная — вытянутая вдоль оси восток-запад, а центрическая постройка, октагон, восьмиугольник. Кто-то видит истоки кирхи Альт Ляппинена в раннехристианской церкви VI века Сан-Витале в Равенне, о которой де Кьезе, конечно же знал. Кто-то (и это более вероятно) — в протестанской церкви Марекерк в Лейдене, выстроенной в 1649 году. Знатоки архитектуры могут найти и иные аналогии. Взять хотя бы два октагональных баптистерия V века в той же Равенне — баптистерия православных и баптистерия ариан. Но мы отвлеклись.

Так или иначе, храм был построен. В 1700 году после того, как проходящий рядом канал был достроен вдовой де Кьезе и грунтовые воды опустились ниже, с двух противоположных сторон октагона появились две пристройки, а в 1701 году храм получил свое внутреннее убранство и орган кенигсбергской мастерской Мозенгель. В 1703 году Луиза Катарина скончалась и упокоилась в восточной пристройке, ставшей усыпальницей семьи де Кьезе (к слову, в одном из источников есть и архитектор Хиц, и вельможа Чиз, и усыпальница Кьезе — но это одна и та же фамилия).

Кирха Альт Ляппинена связана еще с одним интересным персонажем, 300-летие которого скоро будет широко отмечаться. Летом 1753-1755 годов в эти места приезжал учить детей графа в имение Гебхарда Иоганна фон Кейзерлинга Раутенбурга 30-летний ученый и мыслитель, в будущем знаменитый Иммануил Кант. И, стало быть, Кант неоднократно бывал в этой кирхе.

Как ни странно, но самое большое опустошение храм перенес в 1807 году, во время французской оккупации Пруссии. Тогда наполеоновские солдаты вынесли из кирхи все мало-мальски ценное. Но убранство восстановили — и кирха пережила даже Вторую мировую, и в советское время тоже пару десятилетий жила и «работала» зернохранилищем, пока кто-то не украл медное заземление громоотвода. В результате в 1971 году в здание ударила молния, пожар привел к обрушению сводов.

Сейчас в Больших Бережках стоят одни стены. Лишь в 2004 году кирху и прилегающую территорию очистили от мусора, в 2007 году храм поставили на учет в органах охраны культурного наследия. В 2004 году в храме состоялось погребение потомственного учителя Вилли Зерта, родители которого венчались в кирхе. Надгробная плита, установленная на стене кирхи, гласит: «Тоска по родине так же сильна, как любовь. Я дома. Благодарю».