Время ифтара: в честь окончания поста у мусульман начинаются вечерние разговения

Вечерние разговения – ифтары – начинаются в честь окончания великого поста у мусульман священного месяца Рамадан. Верующие готовятся к празднику – Ураза-байрам, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

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Умида – волонтер. Каждый год в месяц Рамадан она откладывает все домашние дела. И помогает устроить ифтар – ужин после захода солнца. И так уже 12 лет.

«Я мусульманка, когда я пришла в первый день с бабушкой и увидела это, для меня как будто открылся другой мир. И я сказала, что приду помогать», – поделилась волонтер Умида Касымова.

Ифтар – это прием пищи после вечерней молитвы и сразу после захода солнца. Верующие мусульмане в течение месяца отказываются от любой еды и воды в светлое время суток – от сухура до ифтара. Сухур – это первый прием пищи, когда едят перед молитвой до наступления рассвета.

Стол в дни поста необходимо сделать полезным, разнообразным и вкусным. Разговляться начинают финиками, которых должно быть нечетное количество, и водой. После легкой закуски из сухофруктов можно предложить гостям: супы; блюда из мяса с овощами; салаты из свежих овощей; хлеб; блюда из круп; соленья; сладости в небольшом количестве; свежие фрукты.

Сегодня у мусульман заключительный ифтар перед праздниками разговения. Он ничем не отличается от предыдущих.

«После того, как наступил заход солнца, имам призывает к азану – молитве, после этого мусульмане начинают вкушать еду: пьют воду, пробуют финики, затем наступает вечерняя молитва, она идет 15 минут, и после этого начинается трапеза», – рассказал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Нижегородской области Фанис-хазрат Салахетдинов.

В продуктовой лавке при мечети готовят перемечи – это беляши по-татарски. Это основное мусульманское татарское блюдо.

Одни из последних ифтаров выпали в этом году на 8 и 9 апреля. Это вечера предвкушения праздника разговения – Ураза-байрама.

«Ежедневного готовим два больших казана вторых блюд и два больших казана первых блюд. Все готовится на живом огне», – отметил имам мечети «Алтан» Ирек хазрат Зиганшин.

По завету пророка вначале разговляться предпочтительно финиками или водой.

Прийти на ужин-ифтар могут все, не только мусульмане. При мечети кормят полторы тысячи человек в день. Рамадан – месяц щедрости и милосердия.