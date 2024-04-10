«Ласточки» КГБ: кого соблазняли женщины-агенты

Советские спецслужбы умело пользовались человеческими страстями, в том числе и похотью. Сексуально привлекательных женщин, задачей которых было соблазнение иностранцев, в КГБ называли «ласточками».

© Кадр из сериала «Шпионка»

Гнездо «ласточек»

Оперативная техника, известная как «медовая ловушка», применялась не только в целях вербовки, но и тогда, когда нужно было скомпрометировать определенного человека. Для этого, как правило, привлекались красивые, обаятельные и интеллигентные женщины со знанием языков — например, актрисы театра и кино. Вопреки слухам, специального отдела, состоявшего из «ласточек», в КГБ, в отличие от «Штази», не было. Интимные связи были поводом шантажировать жертву. Для мужчин, попавших в сети агентесс, обнародование информации о сексуальной связи было чревато разрушением семейной жизни или карьеры. Поэтому такие контакты происходили в гостиничных номерах, напичканных записывающей аппаратурой. В книге «КГБ. Последний аргумент» подполковник Игорь Атаманенко цитирует лекцию о «ласточках», прочитанную в Ленинградской школе КГБ. «Заключительный этап «загона» объекта в «медовую ловушку», т. е. его вступление в половую связь с «ласточкой», как правило, фиксируется с помощью фото- или видеосъемки для последующего оказания на него психологического воздействия», — рассказывал слушателям курсов генерал-майор Леонид Козлов.

В постели с Дежаном

Классическим примером «медовой ловушки» стала вербовка французского посла в Москве, Мориса Дежана. Операция по его «разработке» под кодовым названием «Галант» продолжалась в течение трех лет. В КГБ обратили внимание на личные качества 50-летнего француза, который был не прочь заводить знакомства с московскими женщинами и даже в открытую предлагал им связь. В качестве «приманки» для посла выбрали Ларису Кронберг — второстепенную советскую киноактрису. Эффектная блондинка понравилась Дежану, и несколько месяцев между ними развивался роман. Следуя указанию КГБ, Кронберг соблазнила француза, после чего к «спектаклю» подключились новые лица. Одним из них был бывший уголовник, который, исполняя роль «мужа» Кронберг, ворвался в квартиру, вытащил голого Дежана из постели и избил его. Напуганный дипломат рассказал обо всем случившемся генералу КГБ Грибанову, которого знал под именем правительственного советника Горбунова. Грибанов согласился «уладить конфликт», не доводя его до милиции. Установившиеся таким образом «особые отношения» между Дежаном и КГБ позволили транслировать через высокопоставленного француза выгодные для СССР идеи. По мнению Игоря Атаманенко, именно по рекомендации своего давнего друга Дежана президент Франции генерал де Голль вывел страну из НАТО. Для социалистического лагеря ослабление Североатлантического альянса стало крупной победой.

«Эдита» для японского разведчика

О другом примечательном случае использования «ласточки» рассказывал ветеран контрразведки Глеб Черкасов. Одно время перед Лубянкой стояла задача по нейтрализации японского шпиона Кэндзи Миядзавы, легально работавшего в Москве под видом журналиста ведущей токийской газеты. Японец был довольно бдительным, но соблазнять его и не требовалось — достаточно было получить несколько нужных фотоснимков. Для этого была привлечена агентесса «Эдита». В первый раз она встретила журналиста во время приема в японском посольстве. Девушка подошла к Миядзаве с бокалом шампанского и, взяв его за руку, выпила — этот момент был сфотографирован. Через 2 дня японец столкнулся с этой же девушкой на улице. Поняв, что готовится провокация, Миядзава попытался скрыться от нее на своей машине. Но «Эдита» сама запрыгнула в салон и села японцу на колени. Когда тот сбросил агентессу, она нажала на педаль газа, и «Тойота» резко выехала на тротуар. Пока водитель выруливал, чтобы избежать наезда на прохожих, «Эдита» сорвала с себя платье и порвала ширинку на брюках японца. Перед подоспевшей милицией оба предстали в неприглядном виде. Случился публичный скандал, и начальство японца сочло за благо отозвать его из Москвы, так что все связи, сложившиеся у агента с русскими чиновниками, были уничтожены.