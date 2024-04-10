Какие экзотические страны могли стать частью России

Россия – самое большое по площади государство в мире. Но при этом оно могло бы занимать куда больше «места» на планете. Некоторые экзотические страны являлись достойными кандидатами на то, чтобы стать российскими территориями.

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Гилян и Мазендеран (Северный Иран)

После окончания войны со Швецией император Пётр I в 1722 году выдвинулся в Персию. Поход оказался успешным. Уже в 1723 году по условиям мирного договора Российской империи отошли нынешние Дагестан и Азербайджан и всё южное побережье Каспийского моря – современные иранские провинции Гилян и Мазендеран. Правда, последующие правители посчитали, что содержать такие отдалённые земли убыточно, а поэтому передали их обратно Персии. В 20-е годы прошлого столетия провинции превратились в Персидскую советскую республику, просуществовавшую один год.

Мальта и Ионические острова

Павел I в 1798 году стал Великим магистром Мальтийского ордена, а поэтому через год поспешил прийти на помощь Мальте, которая была захвачена французами. В ходе противостояния с Францией русские войска при поддержке флота овладели Ионическими островами. Но закрепиться в регионе так и не удалось. По Тильзитскому миру сын Павла Александр I в 1806 году уступил Франции все права на архипелаг.

Гавайские острова

На Гавайях русские попытались обосноваться в 1815 году. Российская Американская компания присоединила острова к Русской Америке, но уже в следующем году протекторат над ними установили туземцы, заручившись поддержкой американцев. Всё же некоторые территории вполне остаться частью России, основываясь на праве первооткрывателей. Это риф Крузенштерна и остров Лисянского (Гавайские острова), острова Россиян в архипелаге Туамоту, острова Сенявина (в Микронезии).

Новая Гвинея

Путешественник и этнограф Николай Миклухо-Маклай неоднократно пытался доказать российским чиновникам необходимость колонизации острова Новая Гвинея. Но государственную поддержку проект учёного, представленный в 1875 году, не получил. Причина оказалась проста – отсутствие «русских интересов».

Абиссиния (Эфиопия)

Русская колония в Джибути появилась в 1889 году. Но на эту же территорию претендовала также и Франция. Всё же эфиопские власти больше склонялись к тому, чтобы перейти под протекторат Российской империи. Но дал слабину Николай II, который не захотел ссориться из-за африканской земли с европейскими странами.

Маньчжурия и Корея

На рубеже XIX и XX веков в Маньчжурии был основан русский город Харбин, а параллельно русский посланник в корейском Сеуле «готовил почву» для укрепления отношений между двумя странами. Однако поражение в русско-японской войне привело к тому, что Россия была вынуждена отказаться от попыток взять регион под своё крыло.

Босфор, Дарданеллы и Великая Армения

Согласно положениям секретного договора, после Первой мировой войны к России должны были отойти огромные территории – Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы и Великая Армения. Помешала революция 1917 года. Страна вышла из войны, а поэтому про условия договора все благополучно «забыли».