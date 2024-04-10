Большая американская тайна: как понести огромные потери, не имея перед собой противника

6 июня 1942 года японские корабли высадили на безлюдном острове Кыска батальон морской пехоты в составе 550 человек и 700 рабочих. Остров Кыска (Киска), как и остальные Алеутские острова с середины XVIII века по 1861 год принадлежал России, а затем вместе с Аляской был продан Александром II Америке.

Остров расположен примерно в 1500 км от побережья Аляски, в 1080 км от Датч-Харбора, в 500 км от Командорских островов (СССР) и в 1000 км от Камчатки.

7 июня японцы высадили армейский пехотный батальон и отряд строителей на остров Атту, примерно в 300 км восточнее Кыски. Вооружённых сил США на островах не было, и американское командование узнало о занятии японцами Кыски и Атту только через 5 дней.

Зачем японцам понадобились Алеутские острова? В конце 1940 — начале 1941 года США и Англия организовали нефтяную блокаду Японии. Добыча нефти внутри Японии удовлетворяла потребности страны лишь на 10%. К декабрю 1941 года нефтяных запасов у Японии оставалось лишь на 6 месяцев, далее прогнозировалась экономическая и военная катастрофа Страны Восходящего Солнца. Итак, Япония была вынуждена начать войну.

Японцы разгромили флот США в Пёрл-Харборе и захватили Филиппины, Малайю и Индонезию. Теперь у японцев была нефть, и они умышленно перешли к обороне, поскольку не были заинтересованы в дальнейшем продолжении войны. Японцы запланировали создать «пояс обороны Японии», в которое входили острова Индонезии, Новая Каледония, Фиджи, Самоа, и западные Алеутские острова.

Захват островов Кыска и Атту не имел никакого военного значения. Тем не менее из гонора президент Рузвельт приказал любой ценой выбить японцев с американской территории.

Для борьбы с двумя батальонами японцев, не имевшими ни кораблей, ни колёсной авиации, американское командование перебросило на Алеутские острова 11-ю воздушную армию. Флот отправил туда три линкора, авианосец, 8 крейсеров, 21 эсминец и около дюжины подводных лодок, а также четвёртое авиакрыло морской авиации (колёсные самолёты, базирующиеся на берегу, и «летающие лодки»). Американские солдаты — храбрые ребята, вдесятером запросто могли завалить одного японца.

С февраля 1943 года начались непрерывные бомбардировки островов Кыска и Атту. 10 мая 1943 года к острову Атту подошло американское десантное соединение в составе линкоров «Пенсильвания», «Невада», «Айдахо», авианосца «Нассау», семи крейсеров, 19 эсминцев и 44 десантных, сторожевых и других судов. На берег было высажено 15 тысяч морских пехотинцев и солдат армии США.

На острове Атту к моменту высадки находился 303-й отдельный пехотный батальон под командованием подполковника Ямадзаки и отряд гражданских строителей, всего около 2000 человек. Бои на острове длились до 30 мая. Японцы стояли насмерть. Американцам удалось захватить в плен всего 28 солдат и рабочих. Остальные предпочли смерть. Американцы потеряли 552 человека убитыми и 1140 ранеными.

Ожесточённое сопротивление японцев на Атту озадачило американских генералов и адмиралов. К высадке на остров Кыска, где находилось свыше 5 тысяч японцев, они решили подойти серьёзнее. Для начала из США вызвали ещё три линкора — «Нью-Мексико», «Миссисипи» и «Теннеси», три тяжёлых крейсера и десяток эсминцев. По боевой мощи американская эскадра, стянутая к лету 1943 года к Алеутским островам, намного превышала весь советский, германский или итальянский флоты. Армия вторжения состояла из 30 тысяч американских солдат и 5 тысяч канадцев. Десантная операция получила кодовое название «Котидж».

С середины июля 1943 года самолёты 11-й воздушной армии и морская авиация почти ежедневно бомбардировали остров Кыска.

Американцы до сих пор держат в секрете детали операции на острове Кыска. Но известно, что в ходе боёв за острова Атту и Кыска 11-я воздушная армия сбросила на острова свыше 4 тысяч тонн бомб. При этом было потеряно: от зенитного огня японцев — 41 самолет, в результате эксплуатационных потерь (в основном из-за плохих метеоусловий) — 184 самолёта. Итого потеряно 225 машин. Ещё несколько десятков машин потеряла береговая и авианосная морская авиация. Точное число сбитых машин закрыто американцами. Лишь известно, что в мае 1943 года с авианосца «Нассау» сделано 86 самолётовылетов для ударов по острову Атту и потеряно 7 машин.

Остров Кыска постоянно обстреливали американские корабли. Вот, к примеру, только 2 августа по Кыске выпущено 120 — 356-мм, 200 — 203-мм, 600 — 152-мм и 1400 — 127-мм снарядов. В последующие 13 дней произошло ещё 10 подобных артобстрелов.

На рассвете 15 августа 1943 года к острову Кыска подошла американская эскадра, в составе которой было свыше 100 кораблей. В воздухе висели сотни самолётов. Под прикрытием огня тридцати шести 356-мм орудий с трёх линкоров и сотен орудий калибра 203−127 мм с других кораблей на берег был высажен 35-тысячный десант.

Перед фронтом наступающих бушевал шквал огня, созданный авиацией и корабельной артиллерией. Первые два дня наступление американских и канадских войск шло по плану. Убитых и раненых десантников было совсем мало — несколько десятков. На кораблях потерь не было, за исключением того, что в ночь с 17 на 18 августа на мине подорвался новейший эсминец «Абнер Рид» водоизмещением 2050 т. Эсминец раскололся пополам, однако носовая часть осталась на плаву и была отбуксирована к берегу. 71 человек погиб и 34 человека ранено.

На третий день сражения за Кыску случилось непоправимое. К командовавшим операцией вице-адмиралу Кинкейду и генерал-майору Корлетту с бледными лицами подошли штабные офицеры и доложили ужасную новость…

Проницательный читатель уже догадался — с криком «банзай!» в атаку пошли смертники, а, может, японцы применили секретное оружие? Увы, всё оказалось гораздо хуже — на Кыске японцев вообще не было!

Оказывается, три недели американцы и примкнувшие к ним пять тысяч канадцев воевали с воображаемым противником. А потери десанта за два дня штурма Кыски произошли частично за счёт противопехотных мин, оставленных японцами, а в основном из-за воздействия собственной авиации и артиллерии.

Какие выражения были на лицах господ Кинкейда и Корлетта, доподлинно неизвестно, но читатель может их себе представить, вспомнив лицо Людовика XV в фильме «Фанфан-Тюльпан»: «Кто украл нашего противника?»

На самом же деле всё было очень просто. Японцы весь июль следили за погодой в районе острова Кыска. 21 июля остров окутал сплошной туман. На следующий день из военно-морской базы Касивабара (остров Парамушир) вышло оперативное соединение японских кораблей в составе двух лёгких крейсеров и 14 эсминцев. 29 июля оба крейсера и 10 эсминцев вошли в гавань острова Кыска, а 4 эсминца остались в дозоре. Японские корабли шли в тумане, ориентируясь по радиолокационным станциям типа 21, установленным на крейсерах «Кисо» и «Абукума», а также по радиопеленгам с острова. В гавани корабли стали на якорь в 13 ч. 50 мин. (по токийскому времени), а уже в 14 ч. 35 мин. снялись с якоря, приняв на борт 5183 человека, то есть весь гарнизон острова.

31 июля все японские корабли вернулись в базу Касивабара, где выгрузили гарнизон острова Кыска. Как армада американских кораблей и самолётов, располагавших к тому времени достаточно совершенными радиолокационными станциями, ухитрилась не заметить японцев, до сих пор не могут объяснить и сами американцы.

«Битва за остров Кыска» стала единственным в своем роде сражением в мировой истории. «Наличие отсутствия» японцев на Кыске в годы войны удалось скрыть от населения США. А после войны об этом коротко и неясно было упомянуто в трудах военных историков. Впрочем, это характерно для самодовольных янки, предпочитающих не вспоминать о позорных сторонах своей истории.

P. S.

Между прочим, в истории про Кыску есть и ещё любопытный момент, который до автора никем не был замечен. Как уже говорилось, японские корабли, эвакуировавшие гарнизон, вышли в море 22 июля 1943 года из базы Касивабара (сейчас Северо-Курильск), которая находилась на острове Парамушир примерно в 33 км от южного побережья Камчатки. Таким образом, японские корабли могли быть видны невооруженным глазом с советской территории. Мало того, они шли в зоне досягаемости 130-мм пушек нашей береговой батареи № 382 на мысе Лопатка. Я уж не говорю о патрульных самолётах, о сторожевых кораблях Тихоокеанского флота и НКВД, а также о многочисленных рыболовецких траулерах. Ясно, что советское командование знало о выходе японской эскадры и её составе.

Войны с японцами ещё не было, и атаковать их было нельзя, но вот проинформировать союзников-то могли? Или проинформировали? Тем более, что через Камчатку шёл большой поток грузов по ленд-лизу и почти ежедневно летали самолёты с Аляски и на Аляску. Нет, не зря у нас до сих пор засекречены архивы времен Великой Отечественной войны.