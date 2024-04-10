«Персональный Чернобыль»: какое ЧП произошло на секретном коллайдере в Серпухове 7

Под городом Протвино, расположенном на границе Московской и Калужской областей, находится в законсервированном состоянии ускорительно-накопительный комплекс (УНК). Он должен был стать основой первого в мире протонного коллайдера на сверхпроводящих магнитах. Учёные возлагали на секретный коллайдер большие надежды, а поэтому поблизости в 1960 году вырос целый рабочий посёлок.

Выжил чудом

Серпухов 7, который и переименовали в 1965 году в Протвино, стал крупнейшим в мире полем для экспериментов над элементарными частицами. Протонный ускоритель «У-70» запустили в 1967 году, после чего на нём началась активная научно-исследовательская деятельность. Данные, которые удалось получить учёным, в СССР были засекречены, а поэтому сказать точно о результатах научных трудов нельзя.

Впрочем, о происходящем в Протвино знали мало и советские граждане, но информация об одном несчастном случае, названном «персональным Чернобылем», всë-таки просочилась в СМИ. Маша Гессен в своей статье «Будущие руины ядерного века» для журнала «Wired» рассказала, что в 1978 году во время очередного эксперимента произошёл сбой фокусирующего оборудования, в результате чего пучок протонов радиационной дозой 300 тысяч рентген прошёл через голову физика Анатолия Бугорского.

Считалось, что такое излучение способно убить человека мгновенно, но этого не произошло. Исследователя госпитализировали в больницу, где врачи приготовились уже наблюдать за его смертью. Вопреки ожиданиям, Бугорский выжил, но полностью оглох на левое ухо. Инцидент на его способностях не сказался и спустя два года он защитил докторскую диссертацию.

Большие надежды

Произошедшее не повлияло на дальнейшие исследования. На базе «У-70» в 1980 году было решено построить большой коллайдер диаметром 21 километр. Через три года начались работы по прокладке тоннеля, которые продолжались 11 лет. В 1994 году удалось ввести строй первый участок УНК, но дальнейшая деятельность была остановлена из-за недостатка финансирования. Довести «стройку века» до логического завершения планировалось позже, а поэтому объект законсервировали. В этом же состоянии советский секретный коллайдер находится и по сей день.

В 2011 году появилась информация о том, что специалисты Курчатовского института хотят восстановить подмосковный ускоритель, чтобы составить конкуренцию европейскому Большому адронному коллайдеру, который в тот момент только-только строился. Средств вновь найти не удалось, и ускоритель остался в прежнем состоянии.

Сегодня уже в этом коллайдере особой необходимости нет, так как по своим характеристикам и возможностям он уступает европейскому аналогу. Так что интересен объект лишь учёным и тем, кто интересуется промышленным туризмом.