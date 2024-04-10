Когда фантазии стали реальностью: сказочные пророчества писателя Носова

Николай Носов, советский детский писатель и автор знаменитой серии сказок про Незнайку, был не только талантливым рассказчиком, но и… пророком. Многие из его фантастических идей, которые в те времена казались невероятными и даже невыполнимыми, в современной жизни воплотились в реальность. Солнечные батареи, путешествия в космос, системы видеонаблюдения, робот-пылесос… Это лишь незначительная часть того, что предсказал Носов в своих сказках. И подобных примеров очень много! Давайте рассмотрим самые яркие из них.

Путешествия в космос

Первым и, пожалуй, самым очевидным примером «сказочных предсказаний» Носова является его идея о путешествиях в космос. В сказке «Приключения Незнайки и его друзей» он детально описал космический корабль, который мог летать на другие планеты. В то время это звучало как фантазия, но спустя несколько десятилетий человечество в действительности освоило космические путешествия. Любопытно, что Носов весьма правдоподобно описал и ощущения коротышек в условиях невесомости: » — Ну что за шутки еще! — завизжал Пончик. — Прекратите сейчас же! У меня голова кружится! Почему стены шатаются? Почему все перевернулось вверх дном? — Все на месте, — ответил Пончику Знайка. — Ты сам перевернулся вниз головой, от этого тебе и кажется, что все вокруг вверх дном.» Подобным образом описывают свои впечатления от пребывания в невесомости и космонавты. Вот только книга была опубликована в 1954 году, а первый полет человека в космос состоялся лишь 7 лет спустя.

Умный дом

Еще одним примером предсказаний Носова является его фантазия об устройстве умного дома. В сказке «Незнайка на Луне» он описал дом, где все управлялось автоматически. С удивительной технологией персонажи столкнулись, когда попали в гости к изобретателю Шурупчику.

Дом Шурупчика выглядел полностью пустым, а сам он лежал в висячем около стены гамаке. Но стоило Шурупчику нажать на кнопку, как от стены откинулись стулья, затем — появился стол. Оказалось, что все в этом доме автоматизировано. Чтобы опустить лестницу, лечь в гамак, поставить стулья, нужно лишь нажать соответствующую кнопку. Сейчас подобные системы управления широко распространены и доступны каждому. С помощью специальных кнопок и пультов можно управлять мебелью, регулировать свет, открывать/закрывать двери и даже устанавливать желаемую температуру в помещении.

Умные роботы

Еще одна дерзкая идея Носова, которая воплотилась в жизнь — это создание «умных» машин, способных говорить и даже думать, подобно человеку. В сказке «Незнайка в Солнечном городе» Носов описал робота, который мог общаться с людьми и выполнять сложные задачи.

Сегодня мы имеем дело с робототехникой, способной делать даже более сложные вещи, чем тот «умный робот» из сказки. Ну, а о возможностях искусственного интеллекта даже спорить бессмысленно! Сейчас с его помощью делают все начиная от написания простых текстов, заканчивая ограблениями. И с каждым днем эта технология развивается все сильнее и сильнее…

Персональное видеоустройство с плоским экраном

В сказке «Незнайка на Луне» Николай Носов описывает необычное видеоустройство. Незнайка наткнулся на «тумбочку с зеркалом» и различными белыми кнопочками снизу. Возле каждой кнопки значилось название сказки. Когда мальчик нажал на кнопку, послышался голос, который начал рассказывать сказку. А на зеркале появилась сопровождающая картинка.

Сейчас такое «зеркало» есть в каждом доме. А кнопочки на «тумбочке» можно сравнить с возможностью запоминания записей. Нужно отметить, что видеомагнитофон появился примерно за два года до написания Носовым сказки. Вот только тогда это был очень дорогой «промышленный» агрегат, не доступный простым людям.

Системы видеонаблюдения и дистанционного управления

Прототип дистанционного устройства управления Тесла продемонстрировал еще в 1898 году. Однако долгие годы технология была совсем не развита, а затем использовалась исключительно в военных целях. В своей книге «Незнайка в Солнечном городе» Носов предложил более актуальный и экономически эффективный способ ее использования. С помощью специального телевизионного передатчика коротышки следили за работой Радиолярии. На экране отображался сам комбайн и все, что происходило вокруг него. Машинист мог при помощи радиосигналов остановить комбайн, снова включить его, повернуть и так далее… Сейчас такие станции наблюдения и сама идея дистанционного управления устройствами не является ничем удивительным. Но тогда как мы уже и сказали, подобные технологии были только у военных.

Солнечные батареи

«А что, у вас крыши делаются из рыбьей чешуи, что ли?» — это первое, что спросил Незнайка у инженера Клепки, когда увидел солнечные батареи на домах. Чтобы вы не тратили время на проверку информации, сразу уточним — первые солнечные батареи появились еще в 1954 году. Книга была выпущена в 1958. Однако данная технология использовалась исключительно в аэрокосмической промышленности. О том, чтобы устанавливать солнечные батареи на дома, как это делают сейчас, и речи идти не могло! А ведь Носов писал именно об этом…

Робот-пылесос

Еще одна удивительная на то время технология, когда сегодня уже вписалась в повседневную жизнь многих людей — робот-пылесос. Носов описал ее так: «Незнайка увидел на полу странную маленькую машину, которая ползала по комнате от одной стены к другой и непрерывно жужжала. Машина подползла к кровати Пестренького, возле которой валялось множество конфетных бумажек. Она проползла прямо по этим бумажкам туда и сюда — и все бумажки исчезли, будто их и не бывало».

И скажите теперь, разве это не пророчество? Ведь в те годы о таком универсальном помощнике, как робот-пылесос, можно было разве что мечтать. Даже в 80-е такая технология представляла бы собой что-то из области фантастики, не говоря уже про 1958 год, когда была написана книга.